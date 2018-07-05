兩岸拚統獨 不如拚良制

2018年07月05日 04:11 中國時報 陳建仲

儘管因中國崛起增大對台灣的磁吸效應，民進黨重返執政的去中國化趨向，以及美國川普總統企圖改變對台政策等3股壓力激烈拉扯，然而，兩岸追求和平與融一的長期進程，卻不能被扭轉、被捨棄，更不能為拚統獨而攤牌。兩岸與其在條件不具備時塑統、塑獨，不如各自完善各自的體制，真正造福人民。

北京對民進黨重返執政的表現顯然是不安與不滿的，近來更直指蔡政府已從隱性台獨走上顯性的塑造台獨。而民進黨則認為對岸不論是一國兩制、武統、迫統，乃至單方面推動惠台政策的塑造統一，都不可能獲得台灣民眾的認同。彼此背向而行、越走越遠，結果北京軍機繞台常態化，對台外交封鎖更強硬。由於泛藍積弱不振，兩岸兩會機制中斷，大陸涉台學者在2016年底開始喊出和統無望論，訴諸武統，原本在網路上會被「和諧」掉的「武統」用字，在2017年後反成為大陸網民的熱搜詞。

但民進黨政府卻因川普上台後有意無意地拉抬台灣而自壯底氣，更因美國媒體掀起新一輪中國威脅論，五角大廈等國安部門的相關國安及中國軍力評估報告，凸出中國崛起挑戰美國地位、威脅美國的繁榮與安全。參眾議會順勢通過多項友台法案，打破美台官方和軍事交流層級的限制，甚至為美艦靠台、美台聯合軍演鋪路。雖然眾院通過的「美國與台灣建交決議案」不具約束力，但美國在台協會新館辦事處傳出可能派駐陸戰隊後，台灣議題突然被推上美中強權博弈的檯面上，但這明顯不符合兩岸的利益。

蔡總統上台後，「九二共識」分歧始終無法解套，兩岸對抗逐步轉強。從去年年中至今，不但外交烽火頻傳，文攻武嚇接連登場。在布吉納法索無預警斷交後，蔡總統不僅在外媒訪談及公開談話中，稱呼「中國」取代「中國大陸」，高舉台灣自由民主價值，重話批判中國是對全球民主的威脅，呼籲國際社會挺身制約中國。賴內閣也配合廢止「台灣省政府」、「台灣省諮議會」和「福建省政府」，加上獨派推動三大涉獨公投案，綠營形同全力朝塑獨挺進。

有學者認為，只要大陸更強大兩岸自然會統一，針對此「自然統」論，對岸涉台學者郭震遠認為嚴重脫離現實，兩岸統一的途徑只能是「塑造統」。儘管多項民調都顯示台灣民眾對內鬥內耗的藍綠政黨早已感到失望，但對大陸仍心存疑慮；大陸雖然晉身全球第二大經濟體，台民對大陸體制缺乏信心，對兩岸統一過程和形式更惶惑不安；大陸的惠台政策難有普遍效應，當下片面要塑統，條件並不成熟。

然而，台灣早已今非昔比，沒有能力比拚金援外交，而且兩岸軍力懸殊，在薪水凍漲、退休金刪減的苦日子下，民進黨如果還要勒緊褲帶買次級軍火，將會激發人民的反感。台灣不但沒有塑獨的條件，更沒有攤牌的本錢。

依旺中的民調顯示，52.3%的民眾贊成兩岸三黨一起來比賽愛台灣，台灣必須導正選舉惡質化、政黨惡鬥化導致的治理失能症候群，大陸也必須加強民主、法治和監督。兩岸只有比拚制度，才能使彼此心靈自然融一，如果反過來比拳頭，代價和結局都難以估計。（作者為資深媒體人）

(中國時報)