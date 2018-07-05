台灣不能錯過自己的世界盃

2018年07月05日 04:11 中國時報 丁學文

我的未來不是夢，我認真地活每一分鐘。這是張雨生曾紅遍大街小巷的成名曲。台灣的未來也不是夢，台灣的未來就在「出行產業」。什麼是出行產業？一言以蔽之，所有憑藉物聯網及AI讓汽車製造業、科技業與人的出行行為相互串聯而生的商業創新都是出行產業。如果90年代PC產業的橫空出現造就了美國矽谷及華爾街的俾倪全球，那2000年後的「移動互聯網」就是大陸BATJ一飛沖天的發電機，而出行產業則很可能是下個10年即將影響全球產業風向的最大機遇。

Tesla的電動車正成為風靡世界的時尚單品，Uber正在顛覆我們習以為常的出行，Google的無人駕駛汽車已經上路，如果以10年的維度來看，出行產業的迭代演進將隨著電動車、車聯網及車能網的完美融合，讓原材料、電池、零配件、整車製造到軟件服務翻天覆地，不但我們的生活會徹底改變，新的產業機會更將一波波迎面撲來。

今年4月16日，Mckinsey在北京召開了一場溝通會，宣布成立北京未來出行中心（MCFM），並表示10年內出行產業將迎來大拐點，並影響全球所有產業的發展，接著5月底的《經濟學人》特別以「電動侵入」（Electric Invasion）報導了全球各地正在風起雲湧的出行產業創業潮，它不僅一方面挑戰著政府的監管，一方面也讓消費者及私募基金投資人處於興奮狀態。其實日光之下無新事，這個世界總在交錯演變，而我們只能在變化中迎接變化。6月27日發布的《PwC獨角獸CEO調研2018》更指出，中國獨角獸企業的數量已經位居世界第2，僅次於美國。而中國的獨角獸企業中，交通汽車行業融資總額排名第1，其次才是金融科技與電子商務。

晨曦確實已經慢慢露臉，6月7日華為在深圳阪田基地宣布與Audi將合作生產10萬輛網聯車；BMW、Benz宣布共同整合共享出行業務；大陸北汽更牽手比亞迪在新能源業務領域合作。我們明顯看到不同領域之間正在相互滲透，做地圖的想要做出行，做共享的已經開始合作，做平台的已經布局做自動駕駛等，跨界與融合時刻上演。產業鏈上的各環節都將迎來更緊迫的時間窗口，而誰都不願意等。正如Facebook創辦人Zuckerberg所說，一個變化如此快的世界裡，你最大的風險就是不冒風險。基於傳統車企、造車新勢力、電動化相關、車機供應商、芯片及傳感器等多個維度構建的未來出行產業鏈正在被慢慢勾勒清晰，台灣不能也不應該缺席。

那麼讓我告訴你一些你不知道的台灣強項，早在2016年Tesla還苦苦苦撐著它的電動車大夢時，台灣供應鏈就是Elon Musk最大的助力了，即使在各行各業都在瘋跨界造車的今天，台灣電動車供應鏈仍然是各方爭取的主要對象。工研院與資策會董事長李世光就表示：自駕車會改變汽車產業的設計與生態，會讓造車的60%至70%變成電子化，從燃油車需要用到3萬個零件到只要1萬個的電子化過程中，台灣的機會非常大。而從工研院10年來累積奪得的36個全球百大科技研發獎（R&D 100 Awards）看來，台灣過去幾十年來累積下來的科技實力與IP存量更是不容小覷。

當你看見美國總統川普帶著財政部長、商務部長及勞工部長在美國力挺郭台銘時，你會想起張忠謀退休後首度公開露面，在歐洲商會午餐會上直指台灣半導體仍然會領先大陸技術5到7年的時間時，你心裡的那絲悸動正是你身為台灣人而理所當然的驕傲。

張忠謀曾在台積電股東會的告別秀指出，未來10年世界還是需要台積電，尤其科技朝向人工智慧發展，相關晶片所用的還是矽積體電路，未來AI會是推動半導體持續成長重要推手。聯電也在記者會上說，正是5G、物聯網、汽車和AI領域等新應用的爆發，聯電才決定擴充資本廣納人才。而為了讓代工產業順利轉型而始終勞碌奔波全球的郭台銘，更早在2018年2月年會上就為鴻海提了一副對聯，上下聯分別是「海量大數據」、「雲端人智慧」。其中，上聯的大數據就是鴻海多年累積下來的製造基礎，而下聯所指正是數位化轉型劍指的工業互聯網。所以，在出行產業上，我們該做的就是好好組個台灣team，劍指世界盃其實從來不是夢。（作者為創投合夥人）

(中國時報)