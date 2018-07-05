抱美國大腿還批擴張主義

2018年07月05日 04:11 中國時報 黃光國

6月25日蔡英文在幾小時內接連對法新社記者及台灣民主基金會發表談話，兩次她都直呼「中國」，不再使用「中國大陸」，表示她已經不在乎「中國」一詞所隱含的「一邊一國」意義，更奇特的是，她還呼籲國際社會上「共同價值」理念的國家和台灣聯手，防禦「中國擴張主義」、制約「中國霸權」。

了解台灣政情的人都不難看出：年底選舉將屆，這是蔡英文炒作兩岸關係的標準語言。國際社會很少會有人把她的「呼籲」當一回事，因為她的這一套主要是說給台灣「墨綠」的選民聽的。即使如此，她的說法經得起歷史的檢驗嗎？

在國際政治學上，所謂「擴張主義」是指通過軍事、外交及移民等手段，達到增加本國領土、殖民地或者主權的效果。在世界近代史上，全球最著名的「擴張主義」霸權國家就是美國，哪裡輪得到中國？

以美菲戰爭為例來說明什麼叫「擴張主義」的霸權。從1656年菲律賓淪為西班牙殖民地，前後300年。到19世紀末期，民族主義情緒高漲，反殖民抗爭愈形激烈。1898年8月，波尼法秀領導的祕密組織「卡蒂普南」在馬尼拉發動起義，各地起義軍蜂起響應，進攻西班牙殖民軍。

翌年西班牙從國內調來的援軍抵達，革命陣營內部發生分裂，代表地主資產階級的阿奎納多篡奪領導權，殺害波尼法秀，並與西班牙殖民軍妥協，逃亡香港。但各地起義軍堅持戰鬥，幾乎占領菲律賓全境。

1898年4月美西戰爭爆發。5月，阿奎納多乘美艦返回菲律賓，並於6月12日宣告獨立，建立第一共和。美軍同時在菲律賓和古巴向西班牙軍開戰，西班牙屢遭敗績，4個月後雙方簽署《巴黎條約》，讓古巴獨立，把波多黎各和關島割讓給美國，並以2000萬美元把菲律賓全島售予美國。

然而，菲律賓人很快就發現，美軍是「裝成朋友的敵人」，他們先幫助菲律賓打敗西班牙，其實是想占領菲律賓。1899年2月，美國和菲律賓共和國爆發戰鬥，當年6月2日，菲律賓共和國正式對美宣戰，到1902年7月4日菲律賓宣布投降。但在菲律賓各地，卡蒂普南組織、摩洛族人、和普拉漢信徒仍然不斷對美軍發動抗戰，美軍的鎮壓造成當地人民慘重的傷亡。直到1913年6月戰爭才全部結束。

反觀中國近代史，從鴉片戰爭失利之後，中國就進入「百年羞辱」的世紀，對外戰爭幾乎每戰皆敗。台灣割讓給日本是1895年甲午戰爭的結果，今天兩岸關係之所以複雜難解，根本就是歷史留下的後遺症。在這樣的歷史脈絡下，自身疆土尚且難保，哪裡談得上什麼擴張主義？

小英支持率已掉到30%以下的今天，她想「抱緊美國大腿」，藉由炒作兩岸關係，來鞏固綠色版圖，其心情並不難了解。然而，為了達到這樣的目的，竟然動員綠色媒體，顛倒是非，令人匪夷所思。難道她真的相信歷史可以隨意建構？有辦法把深綠群眾改造成聞乩起舞的義和團？（作者為國立台灣大學心理系教授）

(中國時報)