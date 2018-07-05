厲害了我的國 大陸開始反省

2018年07月05日 04:11 中國時報 胡勇

距離中美互徵關稅的日期越來越近了。相比中美貿易戰嘴炮階段的群情激奮與底氣十足，在貿易戰真正打響的前夜，經歷了中興事件的大陸輿論終於不再陶醉於「厲害了我的國」，轉而開始正視這個世界第二大經濟體的諸多短板。古人云，知恥近乎勇，如果大陸各界能夠實事求是，奮起直追，使中國在未來真正全面地厲害起來，這場貿易戰才算沒有白打。

6月21日《科技日報》總編輯劉亞東在中國科技會堂做了一次主題演講，迅速成為輿論熱點。「俠客島」隨後以〈是什麼卡住了我們核心技術的脖子？〉為題全文轉載，並寫下了「真正的強大不是完美，而是正視自己的不足」的推薦語。

劉亞東說，今年3月「兩會」過後，《科技日報》就開始策畫相關報導，目的是讓大眾知道，我們也有「不厲害」的地方，甚至還受制於人，隨後他不客氣地指出，中國今天一些喜大普奔的科技成就，比如大飛機，人家半個多世紀前就有了。我們今天一些正在苦苦攻關的重大專案，比如載人登月，美國1969年就已大功告成，明年整整50年。「這些都是看得見、摸得著的差距。」

接著他把矛頭指向大陸的「一些人」。這些人一會兒說「新四大發明」，一會兒說「全面趕超」、「主體超越」，「中國現在的經濟實力、科技實力、綜合國力都分別超越美國，成為世界第一」，說得有鼻子有眼兒。「明明是在別人的地基上蓋了房子，非說自己有完全、永久產權」。「如果只是鼓舞士氣也就罷了，可麻煩的是，發出這些論調的人忽悠了領導，忽悠了公眾，甚至忽悠了自己，這就成了問題」。劉亞東的結論是，「那些把中國建設成就誇大其詞的言論，無論出於什麼動機，都有百害而無一利，其結果是誤國害民。」

吉林大學經濟學教授李曉給出另外一個佐證，那就是如何評價所謂新「四大發明」之一的網路購物。大陸經常搞「光棍節」購物狂歡，無論是阿里巴巴還是京東等都是利用大陸巨大的市場經濟規模實現的快速擴張，跟原發性的技術創新思維、原發性的技術進步及其產業化毫無關係，只不過是運用別人的技術思維、產業化的技術，利用大陸的巨大市場規模迅速推廣而成。

事實上，早在貿易戰硝煙初起時，《人民日報》就介紹過中美之間的實力差距，發現從貨幣、經濟體量和人均GDP，到高科技產業、製造業創新能力，再到軍事實力，美國都是世界第一。不過由於這篇文章的結論是從長遠看、從整體看、從戰略看，一定是美國輸不起，也會傷得更重，因此沒有引起輿論的深思。如今，大陸在中美博弈中吃了虧，回過頭來反省失誤與教訓，為時未晚。畢竟，「厲害了我的國」不是吹出來的。（作者為美國喬治城大學訪問學者）

(中國時報)