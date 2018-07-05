2018年07月05日 04:11 中國時報 吳建國

自從行政院長賴清德不只一次地強調自己是「務實的台獨工作者」，如此公然挑動兩岸關係最敏感的神經後，大陸軍方就不斷派遣最先進的轟炸機與戰鬥機以及航空母艦戰鬥群繞行台灣全島，打著是要與國軍一起捍衛國家主權完整、一致對外的旗號，理直氣壯，有著不惜與「台獨工作者」一戰的聲勢，不禁令人為兩岸的和平發展憂心，而兩岸的現狀又何以為繼？

最近還有台美雙方可能在索羅門群島舉行聯合軍事演習的倡議，這都是大陸當局難以忍受的極限，兩岸關係進一步的惡化已很難避免，甚至離兵戎相見已是一步之遙了。

只是面對兩岸形勢重回1979年以前劍拔弩張的尖銳對立狀態，民進黨政府仍然我行我素，不知檢討自己挑釁在先，且背離蔡總統就職演說的承諾，不依照《中華民國憲法》及《兩岸人民關係條例》制定兩岸政策，反而指責是大陸當局片面改變了現狀，造成今天兩岸關係的後退與緊張的結果。這種倒果為因的行為，民進黨絲毫不覺有任何過錯，也難怪這樣的政府才會任命像吳茂昆這種「斯文掃地」的教育部長，遭到監察院的彈劾也是想當然爾的結果。

最近大陸軍機逼近海峽中線，隨時有可能穿越海峽中線，打破兩岸數十年來的默契，將兩岸關係一步步推向戰爭邊緣。對於兩岸軍事新形勢可能的發展，一位大陸知名的軍方智庫學者明白告訴筆者：「所謂海峽中線的存在，完全是在兩岸均堅持一個中國原則下的產物，兩岸政府才具有的默契，兩岸從來沒有為此簽署過任何協議。因此如果蔡英文以兩岸並未正式簽署九二共識為由，而拒絕承認九二共識，那麼大陸當局也可以兩岸從未簽署過什麼海峽中線協議，而無視海峽中線的存在。只要台灣當局再度重申台獨工作者或要與美國舉行聯合軍事演習的關鍵時刻，大陸軍機將立刻穿越海峽中線，嚴重打擊台獨與外國政府介入中國內政的企圖。」這難道就是民進黨政府要帶給台灣人民的和平與福祉嗎？

國防部長嚴德發在接受立法委員質詢時，也公開表態：「國軍絕對不會保衛台獨，不會為台獨而戰。」希望嚴部長嚴正的立場能對民進黨政府產生約束與警惕，不要再逾越憲法的規定，否則台灣社會的分裂將更加嚴重，兩岸關係必定進一步惡化。

最後要提醒蔡總統的就是，維持兩岸的現狀絕對是有前提與條件的。如果一方面叫囂自己是「台獨工作者」、要制約中國，一方面又盼望維持現狀，這兩者是互相矛盾的，屆時，海峽中線存在的兩岸默契將被打破，兩岸和平的基礎也將蕩然無存，這會是合乎台灣人民共同的願望與利益嗎？

（作者為國立高雄科技大學前校長）

(中國時報)