急甩核四為哪樁

友善列印
中國時報
主筆室

民進黨政府果然趁著月黑風高、強行將核四燃料棒送回美國。儘管民進黨政府自以為神不知、鬼不覺，不過，台電運送燃料棒的8輛貨櫃車離開廠區、送抵碼頭的過程，還是被媒體拍個正著；原能會強調，「無法說明」，但這也等於是間接證實了核四的第一批核燃料棒已經出廠。

為了探求對啟用核四與核電的最新民意，有數個公投正在進行，今年的11月底就會分曉，距離此時只有不到5個月的時間。為什麼蔡政府不願等、不能等，除了與其貫徹非核家園的意志異常強悍之外，是不是還有其他隱而未現的理由，促使蔡政府非要在公投之前將核四燃料棒強行運至美國？例如是不是已經談好買家等，值得有關單位進一步了解。

畢竟，非核家園是不是台灣的主流民意，還存在很大的疑義；更何況所謂「新的、穩定的」能源，目前連個影子都還沒有，實在看不出蔡政府急就章摧毀台灣既有穩定能源的理由何在。而民進黨向來馬首是瞻的日本政府，已經改變能源政策，將核能列為重要的基載電力；日本經濟產業省近日更強調，為了能源的安定，電力來源不能過度偏重某一類。因而蔡政府一意孤行、非要緊急賣出核四燃料棒而後快的決絕行動，背後的動機令人費解。

整個核四廠內的1744束核燃料棒預計在2020年底前全數運出，到時候，政黨是否已再次輪替，目前尚難預料；然而，可以確定的是，民進黨政府已親手終結了核四；而伴隨著核四走入歷史命運的，將是此後台灣如影隨形的缺電陰霾。台灣未來的產業發展、民生用電，會不會從此陷入不穩定甚至黯淡的危機，實令人憂心。

(中國時報)

擺脫敵意螺旋 別當川普棋子 別利用南部鄉親的憨厚

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。