2018年07月05日 04:11 中國時報 主筆室

民進黨政府果然趁著月黑風高、強行將核四燃料棒送回美國。儘管民進黨政府自以為神不知、鬼不覺，不過，台電運送燃料棒的8輛貨櫃車離開廠區、送抵碼頭的過程，還是被媒體拍個正著；原能會強調，「無法說明」，但這也等於是間接證實了核四的第一批核燃料棒已經出廠。

為了探求對啟用核四與核電的最新民意，有數個公投正在進行，今年的11月底就會分曉，距離此時只有不到5個月的時間。為什麼蔡政府不願等、不能等，除了與其貫徹非核家園的意志異常強悍之外，是不是還有其他隱而未現的理由，促使蔡政府非要在公投之前將核四燃料棒強行運至美國？例如是不是已經談好買家等，值得有關單位進一步了解。

畢竟，非核家園是不是台灣的主流民意，還存在很大的疑義；更何況所謂「新的、穩定的」能源，目前連個影子都還沒有，實在看不出蔡政府急就章摧毀台灣既有穩定能源的理由何在。而民進黨向來馬首是瞻的日本政府，已經改變能源政策，將核能列為重要的基載電力；日本經濟產業省近日更強調，為了能源的安定，電力來源不能過度偏重某一類。因而蔡政府一意孤行、非要緊急賣出核四燃料棒而後快的決絕行動，背後的動機令人費解。

整個核四廠內的1744束核燃料棒預計在2020年底前全數運出，到時候，政黨是否已再次輪替，目前尚難預料；然而，可以確定的是，民進黨政府已親手終結了核四；而伴隨著核四走入歷史命運的，將是此後台灣如影隨形的缺電陰霾。台灣未來的產業發展、民生用電，會不會從此陷入不穩定甚至黯淡的危機，實令人憂心。

(中國時報)