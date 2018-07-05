別利用南部鄉親的憨厚

2018年07月05日 04:11 中國時報 劉屏

高雄友人來電，說綠營猛打文化大學宿舍案，直接傷害了幾百位莘莘學子，「連南部的地下電台都說看不下去，罵蘇貞昌害學生沒地方住。」這不是個案，日前一位台灣長老教會出身的牧師說，由於同性婚姻等議題，正派教會已普遍反對蔡英文；軍公教退休金議題亦然。

一般印象認為南部是綠營鐵票區。其實這是很深的誤解。1997年之前，台南市長、屏東縣長不是藍營的嗎？1998年之前，高雄市長不是藍營的嗎？20年來，南部的選舉出現過多次疑案，諸如錄音帶剪接、走路工等，都是綠營占了便宜，否則高雄依然是藍天。別忘了，2008年的總統大選，高雄及台南兩市都是藍勝綠。

南部如今挺綠，原因很多，但如果因此認定南部是綠營的鐵票區，那不但是誤判形勢，更是低估了南部鄉親的智商。

1981，屏東就選出了第一位無黨籍縣長邱連輝。當時屏東縣的人口比例，除了外省人，大約是閩南占4/5，客家占1/5。國民黨提名閩南人，喊出口號「客家人投客家人，閩南人投閩南人。」這種口號很惡毒，擺明了製造分裂與對立，那外省人要投誰呢？儘管那時國民黨占有各種優勢，但屏東鄉親自有定見，結果客家人投了客家人，閩南人也投了客家人，邱連輝因而當選。

與其說南部挺綠，不如說南部挺「變」──給追求變革的政治人物更多的機會。這種挺絕非盲目，更非天然，當政治人物的政績不符鄉親期待，鄉親自會另行抉擇。在國民黨包山包海的年代，南部鄉親未必理會國民黨；當民進黨完全執政的年代，南部鄉親也未必就是民進黨的死忠。

以軍公教退休金一事而論，當局打著改革之名，任令軍人尊嚴遭到誣衊，並以立院多數的暴力手段，其違背誠信、毀棄承諾等行徑，早已成為民主憲政惡例。「反正你們不會投票給我，我何必在意」，這種著眼於選舉勝負，而非著眼於下一代人的利益，正是短視近利的寫照。過去以「外省／本省」在選戰中區分敵我，如今省籍不是問題，於是改以「軍公教／農工」在社會上製造對立。

藉由砍軍公教，讓農工獲得滿足感；做不到均富，乾脆均貧；這種後現代的共產主義手法，難道南部鄉親看不出來？

陸、海、空三軍官校，中正預校，空軍通信學校，空軍氣象學校，海軍技術學校，陸軍步兵學校等，都在南部。陸、海、空、陸戰隊、空降特戰部隊都在南部有重要的基地。憨厚的南部鄉親比中、北部鄉親更意識到軍人的意涵。過去徵兵入伍時，在南部是要披紅掛綵的，有樂隊伴奏，地方父老在月台上一字排開，與即將成為「充員戰士」的子弟一一握手。

軍校之外，南部還有若干大規模的訓練營區，例如今天已成文化中心的衛武營。一到假日，南部處處都是軍人與軍校學生，帶來不少商機。遇到天災、意外，軍人總是與警、消共同站在第一線。禽畜瘟疫時，檢疫人手不足，國軍成了屠宰夫。助民割稻，國軍成了農夫。中、小學的校園乏人整建，國軍挽起袖子幹活。屏東市的大同國中，根本是國軍弟兄在一片田地中建起來的，當時9年國教實施在即，不靠軍人，靠誰？

奉獻了青春，老來卻遭到背叛；堂堂正正的退伍軍人，卻被抹黑為米蟲；這種遭遇，南部鄉親會怎麼想？

(中國時報)