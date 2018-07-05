蕉農鳳農淌血 誰敢投入農業

2018年07月05日 04:11 中國時報 周祝瑛

我這一輩子都沒有吃過這麼多的香蕉和鳳梨。近兩個月來，為了響應屏東香蕉及嘉義大林鳳梨的盛產，透過團購與市場零買，幾乎每天都以香蕉與鳳梨為主要水果。只是，不管民眾如何熱情響應，仍然無法解決香蕉與鳳梨等滯銷。這讓我想起半個世紀前，當時由於日本不知因何故拒收屏東的香蕉，造成佳冬等鄉下街道堆滿坑的「香蕉山」，目睹綠色的成串香蕉在烈日下由鮮綠轉焦黃，最後變成「腐蕉」，便宜了鄉下果蠅等農產悲慘情景。

沒想到童年的噩夢，經過半個世紀後又重現，只是這次竟加了水果中比較昂貴的鳳梨。這個號稱具消炎、抗凝血、助消化、抑制鼻竇炎等功效的鳳梨酵素，以及所有來台旅客必備的伴手禮鳳梨酥，在「三年兩產」的費時費工下，每顆鳳梨需要18個月才能收成，品質雖無庸置疑，但是卻繼香蕉滯銷的困境後，這回又讓鳳梨賣不出去。

這群「鳳農」們無奈地說，今年好不容易收成的鳳梨，因產銷滯留，收購價格太低，不但一年半的辛苦成了白工，而且每一甲地還要賠30多萬元。現在甚至連加工單位都不願意接受這些香甜好吃的新鮮鳳梨作原料。日前據北京朋友轉述：台灣來的鳳梨通常一個要賣上近200元台幣，而且常常供不應求。相對於鳳農們欲售無門的焦慮，這些水果產銷之間，究竟出了什麼狀況，導致蕉農與鳳農血本無歸的處境？還有其他即將上市的火龍果、釋迦以及其他水果，難道也要每年上演同樣的戲碼？

相對於源自中國大陸的獼猴果，傳到紐西蘭後經過改良，變成了黃金奇異果，行銷全世界；泰國與馬來西亞的榴槤，以及菲律賓的芒果乾等，透過好的改良、加工與行銷，締造傲人的營業績效。為什麼素有水果王國美譽的台灣，品質一流的水果，卻因缺乏知名度等因素而難以打進世界盃？難道是農政與研發機構力道不足？產經與外貿單位聯繫有問題？各地的農產運銷單位不夠積極？國內相關大數據建置無方等問題未解？這些都是因素之一。

長年在辛勤耕作的農民們，年年為了生計必須北上抗議，令人不捨。政府再不痛下決心建立產銷與研發的一條龍機制，徹底改革農政，還有誰尤其是年輕世代敢再投入農業生產行列？這些根本的產銷問題不解決，這麼多好吃的台灣水果會不會一朝成了絕響？到那時候想要吃香蕉與鳳梨，恐怕還得仰賴進口呢！（作者為國立政治大學教育系教授）

(中國時報)