寧夷勿華 無視青年前途

2018年07月05日 04:11 中國時報 段心儀

民國38年之後兩岸隔絕，從此在文化上分道揚鑣。台灣在百萬文化精英共同努力之下，開創了中華文化融合歐美文明之後嶄新而又豐富的成果。這本當是台灣最核心的競爭力，近年卻在政府蠻橫的作為下，掀起極大的波瀾，台灣青年在中華文化的優勢，瀕於顛覆。不禁讓人質疑，政府的功能是創造利基，幫助青年發展前程，還是不惜打壓一切，以遂個人私慾？

6月18日大阪地震，我在京都。當天京阪交通停擺，我抽空參訪二條城──德川家族在京都的府邸。1867年，德川慶喜將軍「大政奉還」天皇，就在此地舉行，對日本近代史來說，此地意義深長。二之丸御殿被列為國寶，尤其事件現場，那三間以森林猛虎壁畫為背景的「虎之間」，更是重中之重。壁畫中除猛虎之外，還有小豹跟隨侍從，這不正是《易經》「革卦」的意象嗎？從五爻「大人虎變」到六爻「君子豹變」，隱含隨時度勢，「順以從君」之意。難怪日相安倍飛往美國會晤川普前用「君子豹變」對國人交心。原來《易經》虎、豹的互動性，在日本竟是個如此鮮明的文化意象。

日本從不諱言他深受中華文化影響，但更自傲於千年來的發展，深化了自身文化中精緻與體貼的特色。雖然明治維新後的日本在經濟制度各方面取法歐洲，但即使在亞洲居領頭羊的地位，日本也從未放棄中華文化的精粹。西元405年朝鮮學者向日本天皇進獻《論語》、《千字文》後，傳入貴族階層的儒家文化就逐步浸潤，仁義禮智等核心理念讓日本從蒙昧中進化，對後來的「大化革新」及奴隸制社會轉封建社會，都有促進之功，且影響至今。我們由「裕仁」「明仁」天皇，到「正仁」「德仁」等皇子的取名意涵就領會得到。

明朝大儒王陽明「心學」盛極一時，但後來卻是在日本開花結果。明治維新的兩位功臣西鄉隆盛和大久保利通都是陽明先生的粉絲，西鄉隆盛說：「修心煉膽，全從陽明學而來」。今日在日本經營管理課程極夯的「盛和塾」，創辦人稻盛和夫說：「致良知，遵循良知判斷事物，將良知付諸實行，就是至今我所有事業成功的最大原因。」這就是王陽明「心學」真諦，卻在日本得到實踐。

蔡政府親日世人皆知，但她卻無法學習到日本正面對應中華文化的態度。反而學習日本殖民台灣時，製造愚民的手法，「舍爾靈龜，觀我朵頤」，捨己之長，慕人之短。但蔡政府真的不要輕視年輕人的理性和眼光，就有學生問我：「如果以原住民文化為核心根基，我們需要多少世代才能享受紅利？」她若無視於台灣青年的前途，「寧夷勿華」，強行製造文化懸崖，青年人的反彈即將展現在年底的選票上。

（作者為中華語文教育促進協會理事長）

(中國時報)