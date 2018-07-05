2018年07月05日 04:11 中國時報 邱祖胤

要不是中研究數位中心的漫畫刊物《CCC》提醒，大概少有人會記得台灣曾歷經「審查制度」的荼毒，在那個言論自由不彰的年代，所有出版品都必須送審，包括書籍、雜誌、漫畫，乃至於唱片專輯，搞得創作者綁手綁腳，甚至提心吊膽。

曾以大嬸婆與阿三哥紅極一時的漫畫家劉興欽就曾表示，當年國立編譯館的審查員是直接拿紅筆畫在他辛苦畫好的原稿上大筆一揮，就像改小學生作業一樣，也就是說，要嘛回去重畫，要嘛整本放棄，如果心臟不夠強，勢必當場吐血。

劉興欽提到，他在上個世紀60年代推出《機器人與阿欽》，就曾在送審時遇到刁難，審查委員認為聲控機器人太離奇，現實中不可能存在，必須修改。劉興欽心想，人家蘇聯早就有人發明聲控機器人，這些人實在太無知了，這話正想脫口而出，不過那時還是反共抗俄的年代，這番話可能會被扣上紅帽子，甚至要他的命，只好硬著頭皮回去修改，讓機器人變成由搖控器控制。

有趣的是，歌手李宗盛80年代推出《生命中的精靈》專輯，特別在每首歌的曲名旁邊加註了審查次數，令人驚訝的是這些數字都是200起跳，難道每首歌真的都被審查超過上百次？還是代表送審的批次？無論如何，這樣的思想檢查，勢必讓創作者感到不受尊重，然而礙於法令，不送審又不行，因此憤而用這種方式來表達抗議。

關於解嚴以前審查制度的諸多不可思議，還包括出版品出版前要先付定價40倍的審查費；漫畫中不可使用外文；公共場合不可戴面貝，背景須繪實景，不可以黑色、色塊或花紋充數；動物不可說話，否則小孩看了會得「神經病」。可嘆的是，這些荒謬的規矩並未行諸文字，而是操之於審查委員之手。

然而，一個健康的創作環境，不是天上掉下來的，驀然回首，我們發現當年許多有辱斯文的事，總會想說，要是沒有這些爛事，台灣就能怎樣發揚光大了，但果真如此嗎？台灣解嚴30多年，表面上更自由了，創作者是否也跟著放手一搏、大展身手了呢？還是人人心中仍有一座小警總，內心仍未解嚴？

我反而覺得，在那個壓抑的年代還能出現了不起的作品，其實更教人佩服。反而到了現在看似自由了，大鳴大放了，創作的動能卻未見爆發，這才是所有創作人該警惕及努力之處。漫畫如此，電影如此，文學亦復如此。

會走這途的人，多半都跟錢過不去，真想賺大錢的都不會在這裡，既然無法回頭，就勇往直前吧！至少現在沒有那種拿紅筆在你稿子上塗鴉的爛事，那你還顧忌什麼？

(中國時報)