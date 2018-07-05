紅膠囊的狗臉人生 回歸純藝術

2018年07月05日 04:11 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

插畫家紅膠囊是圖文界千禧年前後的當紅炸子雞，他將自己在感情中的起伏化為作品，撫慰許多為情所困的心靈，還紅到跨足演藝圈，在愛情偶像劇軋一角。然而2006年之後，他卻一度不堪負荷，徹底從鎂光燈前消失。

紅膠囊說，「在那之前我幾乎來者不拒，配合度很高，大家叫我做什麼就做什麼，甚至常常被騙。我非常需要獨處，但那時幾乎沒有靜下來思考、創作的時間。」

紅膠囊本名郭宏法，自2008年以來，他投入純藝術創作，作品《Gua Keo MD》是他的最新作品，畫著造型可愛的牛和馬，還有跳躍的音符與狗臉娃娃。狗臉娃娃曾是他少年維特時期的惆悵出口，如今卻是全心沉浸在創作的藝術家。

紅膠囊笑著說，「我認為創作者應該要退到後面，變成觀察者，才能專注創作，他不習慣自己變成畫的焦點，因此一直想防堵狗臉娃娃出現在畫裡，但他還是冒出來了。所以我故意把他眼睛畫得很小，代表我現在愈來愈小氣，愈來愈不想把時間和精神浪費在其他事情上。」

紅膠囊從小就像個過動兒，過盛的精力從畫筆宣洩，當兵時，高中同學、圖文作家可樂王在報社當美編，副刊畫不完的插畫找他幫忙，就這樣意外開始了他的圖文創作，「那時報紙插畫通常不過名片大小，我把紙塞在胸前的口袋裡，有空就拿出來畫，每刊出一張，我就賺到一天假。」

後來意外因插畫而走紅，甚至演出偶像劇，「直到朋友帶我接觸佛教密宗，我才回頭來關注自己。」沉潛的那段時間，紅膠囊一邊修行，一邊畫了30幾張佛像，「畫佛像對我來說是磨練，像是我畫了很多憤怒尊，乍看之下還好，但必須照著樣子畫，不能太出格。」

問他以前畫插畫、圖文跟現在的畫純藝術有什麼不同？紅膠囊坦率地笑說，心態不一樣了，「雖然插畫跟圖文很受歡迎，但以前年輕不懂，總在心裡想著簡單畫，能賺錢就好。現在報應來了，畫壓克力畫一張比一張複雜。」

(中國時報)