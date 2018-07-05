雙頭犬舞出人性 蔡博丞丹麥首演

編舞家蔡博丞新作《Orthrus》將到丹麥首演，以舞作表現西方神話雙頭犬的形象，反映人性的多面向。（丞舞製作團隊提供）

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中國時報
／台北報導

台灣舞蹈作品，持續在國際舞台發揮影響力。近年獲德國漢諾威編舞大賽、西班牙MASDANZA國際編舞大賽等國際獎項的編舞家蔡博丞，日前受邀法國國家電視台晚間新聞專訪，暢談創作理念，而最新作品《Orthrus》，也將在下周於丹麥丹舍坎貝勒特（Dansekapellet）劇院首演。

「Orthrus」就是「雙頭犬」之意，蔡博丞表示，他近期鍾愛從西方神話尋找題材，過去曾有描述北歐神話烏鴉的舞作《Hugin／Munin》，以及表現北歐神話霧之國度的作品《Niflheim》，這回則是選定西方傳說中的雙頭犬，作為編舞題材。

蔡博丞表示，雙頭犬帶著兩顆頭、一只身軀，「在神話裡，一般是用作看管某一特定地域，或是守護某事、某物，這樣的意象，讓我聯想到任何事情都有善與惡，甚至更多面向，另一方面，善與惡不是對立的，很多時候是共存的狀態。」

蔡博丞在舞作裡安排舞者模擬雙頭犬的凶猛形象，表現兩顆帶有不同思維的腦袋，卻共同使用一只身軀的拉扯狀態，也藉此反映人性的多面向。

蔡博丞說：「事情的好壞都是透過詮釋而來，對某人來說的好事，有可能是他人的壞事，端看想法、立場不同，有不一樣的結果。」蔡博丞國際巡演行程頻繁，丹麥發表新作之後，也將再到芬蘭演出作品《Innermost》。

(中國時報)

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