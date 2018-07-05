感受悲壯 王健找到古典樂之鑰

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中國時報
／專訪

音樂無國界，古典音樂不再是西方人的專利，享譽全球的大提琴家王健，近年活躍於國際樂壇，被譽為馬友友接班人。他表示，溝通是最重要的事，他甚至嘗試在演奏會現場與觀眾說話，帶領人們進入音樂世界的鑰匙。

「我常希望觀眾懂得『悲壯』兩個字，西方的文化源於希臘悲劇，但現在大陸演奏古典音樂以歡快居多，很多時候交響樂團只有激昂，彷彿音樂只是拿來娛樂的，這會離古典音樂越來越遠，只有慢慢感受這兩個字，就會理解了古典音樂的真義。」

王健的崛起，源於一部紀錄片。王健1968年生在文革年代，3歲那年，吹長笛的母親被下放農村，12歲時全家才團圓，從小王健就跟隨演奏大提琴的父親學琴，「父親後來去樣板戲的劇團工作，我每天都可以練習大提琴，自然而然就愛上了。」

1979年命運之神來臨，美國小提琴名家史坦受中國官方邀請訪問大陸指導當地學生，王健當時就讀上海音樂學院附小，被點名在大師面前演奏，過程拍成了介紹中國音樂當時發展現況的紀錄片《從毛澤東到莫札特》。

王健說，「古典音樂之所以珍貴，是因為音樂建構了一個現實世界找不到的世界，一個靈魂可以永存的世界。」王健說，這個世界讓他全心投入，「我喜歡拉琴是很肯定的，但我很不喜歡在台上演奏，不喜歡音樂這個事業，我認為這不是很自然。」王健說就像現在社交媒體當道，「網民瞎搞，很多人崇拜的只有外表，卻沒有音樂，這非常可惜。」

(中國時報)

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