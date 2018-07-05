宜蘭童玩節 大小朋友搶鮮玩

2018年07月05日 04:11 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

一年一度、為期44天的宜蘭國際童玩藝術節將在7月7日周六開幕，宜蘭縣政府4日邀請社福團體、幼兒園、旅宿業者等代表舉辦體驗會，重拾童心拿起水槍同樂的宜蘭縣代理縣長陳金德，也廣邀全台民眾蒞臨宜蘭，感受宜蘭與童玩節的熱情。

童玩節的水域設施向來最受歡迎，今年園區有高9公尺、長50公尺的「飛魚海盜船」滑道，還有高逾4公尺的「HiBike」，可穿上護具背心騎乘空中腳踏車穿越水域，還有倒轉水迷宮「旋轉水母」，及適合小朋友的「水火山」。

另外，展館中有許多互動體驗，引領進入水與童玩共構的遊戲世界，今年還有波蘭、斯洛伐克、俄羅斯、日本、韓國、墨西哥等約23國、30個國外團隊帶來民俗音樂舞蹈演出，還有國內外業者進駐的寰宇市集等。

陳金德表示，23年前宜蘭開風氣之先辦理童玩節，經過23年，童玩節還是暑假最好的國際性、文化性的大型活動，今年內容沒縮水而且更加豐富，品質不打折、服務更細心。

陳金德說，為讓童玩節不要有負評，在淋浴間就投入1000萬元改善，此外憑童玩節票根到縣內旅宿、美食、觀光工廠可享優惠，也能免費到蘇澳武荖坑戲水。

文化局表示，童玩節是從7月7日起至8月19日止，每日開園時間是上午9時到晚間7時，童玩節相關資訊可上官方網站（http://www.yicfff.tw）查詢。

(中國時報)