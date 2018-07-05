老蕭無性別造型 李明川：新時代代表

2018年07月05日 04:11 中國時報 許雅淳 、林彥君、 蕭雅玲 、 陳張眾 報導、林彥君、

造型師李明川大誇蕭敬騰金曲穿著，並說那樣穿搭只有老蕭做得到。（資料照片）

李文表示，自己在網路上的言論僅是在提醒蕭敬騰。（資料照片）

蕭敬騰（老蕭）日前主持第29屆金曲獎頒獎典禮，表現大獲好評，他在星光大道上身穿GUCCI卡其色開深V西服，並得到PIAGET、卡地亞、寶格麗3大珠寶商贊助上千萬的珠寶，卻遭到李敖長女李文批評又娘又像同性戀，「這不是女人帶的珠寶嗎？」對此老蕭所屬的喜鵲娛樂決定向她提告公然侮辱、誹謗。

李文上月24日公開發文評論老蕭在金曲獎紅毯上戴項鍊的造型「土，俗和娘」、「胸肌沒有，胸毛一根也沒有」，還嗆老蕭一定是收了代言費才如此犧牲自己。有網友支持她敢言，但有更多網友認為她如此狂妄的發言，不尊重老蕭、有性別歧視意味，認為她不應攻擊、歧視任何人。

李文:最近缺被告

老蕭4日照常工作，心情不受影響，「老蕭都專注在自己工作，他根本沒在管，也不會有任何反應。」他的經紀人Summer也不願多談此事：「喜鵲娛樂不願因這種人，浪費時間回應，浪費資源曝光，已委託律師處理，為避免與這種人同版面，請體諒不再做任何回應了。」

對於挨告，李文昨說：「歡迎提告，最近缺被告，公眾人物就是需要被批評，特別是藝人，若有人說我穿的像同性戀，我還特別高興，因為同性戀的品味特別好，若在紐約會大器看待，而不是小鼻子小眼睛。」她認為若老蕭要造型前衛，需要看場合，若是異性戀又這樣穿，是在侮辱drag（變裝皇后）。她也表示，自己沒有歧視同性戀，而且很喜歡同性戀，身邊也有很多Gay及變性朋友，自己的言論僅是在提醒老蕭，她大嘆：「真是好心沒好報。」

造型師依風格打理

事實上，老蕭在金曲獎演繹的「無性別」時尚造型，頗受業界肯定。他整場除了換穿GUCCI、愛馬仕、LANVIN、Bottega Veneta等最新秋冬系列男裝外，也大膽踏入刻板印象中偏屬女性領地的CHANEL香奈兒及PIAGET伯爵頂級珠寶。據悉，這些剛柔並濟的服飾、配件背後並無品牌置入的商業操作考量，全由老蕭的專屬造型師依其個人風格精心搭配，而精品品牌針對此事牽扯出的案外案，也均以不回應處理。

伊林娛樂造型師李明川則稱讚老蕭在金曲獎當天的穿搭是新時代代表，「因為現在無性別時尚的趨勢，任何穿著都沒有絕對。」李明川表示，這樣的造型，也只有老蕭才能撐得起來，「從13、4世紀的王子、或乾隆皇帝都有穿戴珠寶，對於個人發文不需要去討論，尤其面對這樣的發文Who cares。」

(中國時報)