2018年07月05日 04:11 中國時報 蕭雅玲 報導

楊麗菁與台北市議員參選人龔偉綸爆出戀情，楊卻在臉書打臉表示「早已跟龔分手」，龔男不甘被甩，不斷打電話騷擾、跟蹤，甚至威脅「找人潑硫酸，看妳怎麼當女神」，她在不堪其擾下，委任律師聲請保護令，4日召開記者會對龔男怒喊：「我真的忍無可忍，請停止騷擾、不要再消費我，也不要靠近我！」

楊麗菁表示，與龔男自今年1月交往，期間龔男一直抱怨：「我不讓他上媒體，還叫我拿300萬出來放款，每個月2分利息，我不肯，之後就不斷騷擾我。」她驚覺龔男有問題，於4月提出分手，「龔男每天傳色情影片，還傳給我朋友，連我朋友都想告他性騷擾。」她懷疑龔男與她交往的目的，「他沒有來住我家，他就無家可歸，他住網咖、三溫暖，爆料公社還說他在外面有欠債，我怎知他來我家是不是要躲債？」

男方疑心病重

她承認自己在感情上很失敗，但事業上很認真，龔男在交往期間有掌控慾強、易怒等恐怖行為，「我去學校上課，他也懷疑我跟學長在一起，搞到同學都不敢跟我在一起，我在簽書會跟人家拍照，回去也跟我大吵一架，偷看我的信、偷聽我的電話，讓我覺得一點隱私也沒有！」

楊麗菁說：「所有恐嚇資料，我的律師都有，不要胡言亂語，你要選舉應去跑選戰，而不是每天黏著我來搏版面，可以嗎？」委任律師陳建佑也透露：「楊麗菁向警方聲請保護令尚在審核中，目前將針對龔先生昨下午召開記者會不實內容，會考慮追加刑事毀謗和恐嚇罪，案件已進入司法程序。」

(中國時報)