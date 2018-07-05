蔡凡熙裸泡 謝金燕作陪

2018年07月05日 04:11 中國時報 李承陽 報導

蔡凡熙為電影裸身演出，鮮肉身材大放送。

蔡凡熙大銀幕裸體處男秀獻給《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》，在天馬行空的幻想式劇情裡，他被姊姊們團團包圍，並用炙熱的愛使出各種超乎現實的「保護」手段，就連飾演大姊的謝金燕都要選在弟弟裸體泡澡時找他談心。

蔡凡熙貢獻青春肉體，在泡澡時讓謝金燕若無其事地走進浴室，姊弟倆敞開心胸聊心事，謝笑說：「一般家庭的姊姊應該不太會這麼隨意跟裸體弟弟相處，這是部異次元異世界的電影。」

蔡凡熙穿肉色內褲裸身泡澡給謝金燕看，兩人拍攝時互動自然，讓導演蘇文聖拍一次就過關，蔡說：「現場很多人盯著看，不過還好劇組放熱水，我就當泡湯，一下子就舒緩起來，而且大姊（謝金燕）一來馬上摸水溫說會不會太冷，當下覺得超暖心！」

蔡凡熙拍攝前求助親姊姊跟他對戲，調整好心態，謝金燕則坦承眼睛不知道瞄哪兒，「只能假裝他有穿衣服，不過我想他的影迷應該非常開心，也應該很羨慕我。」

光屁屁畫胎記

蔡凡熙片中加碼以裸身方式跟姊姊們發表想交女友宣言，為了這場戲，他首次讓化妝師用彩妝畫自己的屁屁，「拍裸身要把重要部位遮起來，剛好我的屁股有一個小胎記，所以我人生中第一次被化妝師遮瑕屁股，而且就直接在現場光著屁股畫。」電影8月31日在台上映。

(中國時報)