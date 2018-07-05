徐鈞浩襲胸無感 李千娜抗議：不可能

2018年07月05日 04:11 中國時報 洪秀瑛 報導

徐鈞浩（右）劇中演盲人歌手，李千娜幫他評78分。

李千娜日前在花蓮拍攝電視劇《種菜女神》，她因劇中追求星夢的角色有很多突破，除了第一次大尺度背部全裸，角色為求上位甚至不惜色誘男人。她和飾演盲人歌手的新演員徐鈞浩有對手戲，他因戴著特製隱形眼鏡看不到又大動作拉扯，好幾次不小心觸碰到李千娜的胸部，但他說當下不知道有碰到，暗指她胸小，讓李千娜聽了拉高分貝激喊：「你什麼意思啊，不太可能吧！」

李千娜說，全裸戲雖然是拉背，卻是她拍戲以來最大尺度，當時正面做了防護措施，下半身穿肉色安全褲，導演清場只留攝影等重要人員。她和徐鈞浩有床戲，要跨坐他身上撫摸、親吻他，會碰到尷尬部位？他似乎想轉移話題地回說：「我只要戴著特製的隱形眼鏡通常不敢動，因為怕位置會不一樣或身邊有危險物品。」

對意外襲胸，徐鈞浩坦言事後曾向李千娜道歉，「我不斷說服自己抓到的是手臂、是手臂，她當下也沒發作，可能怕尷尬，她都事後才告訴我剛剛有揮到。」他和她有吻戲、床戲，還說摸到時沒觸感，自嘲要被追殺了，李千娜則表情哀怨：「其實傷心的是我，被說沒觸感，也太可悲了吧？」

在徐面前換衣服

徐鈞浩劇中要戴著從國外特製的隱形眼鏡詮釋盲人，最久需戴15個小時，因隱形眼鏡不透氧，他的眼角膜曾發炎紅腫，戴太久還會痛到流淚，李千娜好奇問他的哭戲是真哭、假哭？他強調情感是真的，「但有時候只是普通的戲，竟然也淚流不止」，讓他很困擾。

李千娜以為徐鈞浩戴上隱形眼鏡就完全看不到，因此敢在他面前換衣服，但徐說戴上鏡片仍有模糊影子晃來晃去，嚇得李千娜反問：「那天我換衣服沒怎樣吧？」他說「像鬼影」，讓李千娜好無言。

三金只缺金曲獎

李千娜劇中角色是努力9年都不紅的小咖，她說，剛出道那3年沒收入，2個小孩念幼稚園，還有房租等開銷，生活非常艱辛，但開心的是，現在生活好多了。她當年拿金馬新演員是轉捩點，後來多次入圍金鐘，去年拿下迷你劇女配角之後也沒漲價，現在三金只差金曲獎，「太難了，每個人實力都好強」，她正籌備推出台語專輯做不一樣突破。

(中國時報)