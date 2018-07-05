劉以豪代言面膜 羞吐「我氧你」

2018年07月05日 04:11 中國時報 林淑娟 報導

劉以豪拍攝最新面膜代言廣告時心情輕鬆又開心。

伊林娛樂「國民男友」劉以豪暖男形象深植人心，他代言的面膜品牌近日邀他續約，在最新曝光的廣告中，劉以豪延續溫柔守護形象化身甜蜜情人，深情告白「我氧你」，讓女主角數度臉紅怯場，女友視角的告白影片一釋出，就讓粉絲融化，紛紛直呼「好想被你氧（養）」、「看完覺得缺養了」。

劉以豪除了在電影、戲劇表現亮眼，日前也受邀拍攝韓國節目《超人回來了》，帥氣外型加上療癒笑容，被韓國媒體取名為「漫撕男」（從漫畫走出來的男主角）。劉以豪笑說，這次廣告主題是「我氧你」，但拍攝時他真的很害羞，「畢竟從來沒有講過『我養你』這句話啊！」

遇昔日拍攝團隊

他最近都在花蓮趕拍新戲《種菜女神》，還參與世界展望會活動前往烏干達探視孩童，行程滿檔且非常疲累，但拍攝廣告當天他一到現場就開心到非常放鬆，原來廣告拍攝團隊是他多年前初入行、到朋友的廣告公司當實習模特兒就認識的一群老朋友！

劉以豪說，他入行最初只是在廣告公司當臨演，後來當上正式模特兒後，又跟這團隊合作過5、6支相機、茶飲等廣告，成為演員後反而較少合作，「已經5年沒見到這群老朋友了，所以當天在現場一見面就超開心，邊拍廣告，邊利用休息空檔敘舊，聊了好多男人之間的話題。」

(中國時報)