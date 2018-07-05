福隆沙雕季哥吉拉搞破壞

福隆沙雕季在最後閉展倒數階段，將地表最強猛獸「哥吉拉」化作沙雕見客。（福容大飯店提供）

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中國時報
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福隆沙雕季，每晚7點到9點都有聲光效果十足的夜間沙雕展。（福容大飯店提供）

2018年福隆沙雕季將在15日畫下句點，在最後倒數階段，主辦單位祭出重量級嘉賓，與日方合作將地表最強猛獸「哥吉拉」化作沙雕，還在福隆沙灘上開了一個大洞，打造巨型哥吉拉地下沙雕，遊客可在洞口邊俯瞰哥吉拉由口中發出放射線、破壞城市的壯觀模樣，堪稱11年來最有看頭沙雕展；若和哥吉拉沙雕合照、上傳粉絲專頁，還能抽「怪獸之王哥吉拉特展」門票。

不僅看沙雕，福隆沙雕季還讓民眾跟著大師做沙雕，主辦單位7日（本周六）舉辦號召百位民眾的福隆沙雕列車教學觀摩體驗活動，由國內沙雕師帶領100位參與者打造「福隆號」火車沙雕，透過大師現場指導教學，讓參與者一起製作出20節沙雕車廂，挑戰全台最多人共同創作且最長的沙雕作品，也為明年沙雕展挑戰金氏紀錄做暖身。

拍沙雕抽好禮

今年沙雕展到夜晚也十分有可看性，每晚7點到9點都有福隆夜間沙雕展活動，高達10公尺的主雕「顛倒」以光雕投影方式、融合周圍國際沙雕作品，呈現出光影耀動、音樂震撼的觀展體驗。

此外，活動期間若拍下夜間沙雕作品，上傳至福容大飯店福隆粉絲團，還有機會抽中價值2萬6900元的華為旗艦手機P20pro、藍芽耳機等周邊好禮。

(中國時報)

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