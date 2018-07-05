郭書瑤男子氣少女心

《切小金家的旅館》女主角郭書瑤個子嬌小，穿起連身洋裝拉長身形比例，使出無造作飄逸感，LONGCHAMP Chsione et Trame／Maille冬季系列真絲酒紅色長洋裝3萬1100元，Amazone系列肩背包粉紅色2萬6300元。（JOJ PHOTO攝）

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中國時報
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LONGCHAMP Hypnotic Anemone系列迷你斜肩包，粉銀蓮色，1萬6500元。（LONGCHAMP提供）
LONGCHAMP Le Pliage Anemone系列肩背袋，粉銀蓮色，7200元。（LONGCHAMP提供）
LONGCHAMP秋季系列蝶色夾克，2萬2200元。（LONGCHAMP提供）
LONGCHAMP秋季系列粉銀蓮色長袖襯衫，1萬5900元。（LONGCHAMP提供）
擁有招牌童顏的郭書瑤，以黑白色系搭配亮色包包，青春感十足。LONGCHAMP Chsione et Trame／Maille冬季系列長袖上衣1萬7600元、短裙1萬4800元，Amazone Python系列肩背包藕粉色2萬3700元，Amazone秋季系列黑色短靴2萬1300元。（JOJ PHOTO攝）

擁有招牌童顏的郭書瑤，近年每檔戲都與「弟弟」配對，不斷倒追與暗戀對方，笑稱是否因自己有「身高侷限？」也強調自己就愛小鮮肉，意有所指小6歲的緋聞男友以綸。她穿上LONGCHAMP秋冬新裝，無論長洋裝、休閒短裙都完美詮釋嫵媚、青春兩樣氣質，難怪成為大叔與鮮肉的通殺女神。

生日想要手作禮物

從《通靈少女》後演技再上一層樓，這回拍攝下周四上映的暑假國片《切小金家的旅館》，少有的驚悚喜劇劇本，讓郭書瑤躍躍欲試。嬌小的她透露出不服輸的男子氣概，戲中扛瓦斯桶、騎擋車樣樣來，「我本來以為瓦斯桶是道具，結果真的要扛10幾公斤！」在片場她其實不太說話，認真投入，讓男主角張庭瑚還以為她很有距離感、不敢接近。

拍攝LONGCHAMP秋冬系列，瑤瑤回憶品牌經典的尼龍包，在高中幾乎都人手一個，甚至她第一次去歐洲時，還買了6個回來送人。私下幾乎不化妝、不戴飾品的她，在單品上較注重包包配件，「因我平常穿得很素，會搭配亮色系的包款去提升造型，小羊皮、小牛皮類的款式都滿喜歡。」

7月生日將到來，霸氣的瑤瑤也豪氣透露，「東西我都可以自己買！」不會期望另一半買什麼好禮物送自己，反而最想要有紀念價值的手作禮物，依然懷抱一顆浪漫少女心。

(中國時報)

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