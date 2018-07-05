Matteo Ortenzi：Lamborghini就是熱情

Lamborghini URUS將在本月發表上市，先前預告基本款售價999.89萬元。（Lamborghini提供）

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中國時報
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Lamborghini亞太區執行長Matteo Ortenzi認為Lamborgini的品牌核心就是熱情。（蘇蔓攝）
Lamborghini URUS儀表控台的配置設計有如戰鬥機一般，開起來有如貼地飛行。（Lamborghini提供）

Lamborghini近年成長快速，隨著旗下首款SUV將在本月上市，亞太區CEO Matteo Ortenzi旋風來台，親自闡述品牌精神「熱情」，讓車主能隨時隨地享受自在時光、舒適環境，品牌也以塑造未來自許，讓顧客能了解Lamborghini是「說故事的人」也是「體驗的設計師」。

Matteo從2004年加入Lamborghini，對「熱情」特別有感，因為創辦人Ferrucio Lamborghini是為打造一部完美的跑車而燃燒，這股熱情品牌也一直持續到現在，他舉例說，MIURA採取中置引擎後輪驅動，最高時速高達276km/h，是世界上第一部被稱做超級跑車，而自己最愛的AVENTADOR、也是車迷暱稱的「大牛」，更是採先進單體式車身結構，並運用碳纖維為材質，相當有特色。

過去Lamborghini開發著重馬力在475hp以上的雙座超跑，其中大牛還堅持採用V12引擎，但新世代的需更多，URUS的出現不僅面對全新的競爭對手，它們有強悍的越野能力，而URUS仍保有超跑的品牌精神。Matteo也說，目前品牌遍及全球50個市場，從2010年年銷1302台至2017年的3815台，成長相當快速，尤其大中華區市場相當重要，僅次於美、日、英，未來除加速開發新車，也投入包括加強客制化服務、品牌博物館、經典車款修復，還有對於網路世代的社群溝通。

(中國時報)

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