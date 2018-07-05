周浩旻：不是為電影才創作

電影《與神同行》是Webtoon漫畫改編。（本報資料照片）

友善列印
中國時報
報導
《與神同行》作者周浩旻特地來台參加LINE WEBTOON 4周年活動，分享創作心得及經歷。（LINE WEBTOON提供）
最近大熱韓劇《金秘書為何那樣》也是改編自韓國的Webtoon，加上朴敘俊及朴敏英2位高人氣演員加持，收視率一直上升。（翻攝自kaokaopage及tvN官網）

近年韓國掀起網路漫畫Webtoon熱潮，包括Naver、Daum、Line等都各自有Webtoon平台，例如超人氣韓劇《金秘書為何那樣》或準備8月登場的電影《與神同行》續集，其實都是從Webtoon改編而成，也連帶讓韓國漫畫家人氣更高，成功經驗也帶動台灣平台紛紛投入。

周浩旻透露新劇情

LINE WEBTOON昨（4日）正式登台4周年，活動請來《與神同行》的韓國人氣漫畫家周浩旻來台分享，他說：「漫畫家不是要讓作品變成電影等才創作，當有好的作品就要專注、用心去做。」

《與神同行》故事中感人橋段相當多，原來都是周浩旻在日常與父母、朋友間的對話及場景時，牢記住當中的情感，從而運用到漫畫中的場面，加上故事中提到軍人、都市變更等社會事件，以喚起讀者與作品間的連接與關注，以真實的感受去打動讀者的心。他也透露未來2集的《與神同行》中，將帶來更多陽間守護神的描述，以及陰間使者過去的故事。

現時在台灣雖然相較改編成電影或電視劇的漫畫作品並不多，不過LINE WEBTOON創始人兼首席執行長金俊九就鼓勵台灣創作者，目前排行榜中前10大有近一半都是台灣漫畫家的作品，明年將會投下更多資源推動台灣作者，希望也能有機會推廣到更多的地方。

行動漫畫跳脫傳統模式

目前台灣行動漫畫包括有LINE WEBTOON、COMICO等平台，跟過去的黑白風格漫畫不一樣，為了迎合手機行動用戶的觀看，漫畫排列都改為彩色的直列式編排，而LINE WEBTOON目前仍以免費方式觀看，COMICO則採部分收費制，兩者都有分別加入手機的震動、AR等技術，像看恐怖漫畫時的體驗就會更為豐富，這可是傳統漫畫無法比擬的新感受。

(中國時報)

Matteo Ortenzi：Lamborghini就… 百貨夏日暑假活動開跑

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。