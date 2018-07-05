周浩旻：不是為電影才創作

2018年07月05日 04:11 中國時報 石欣蒨 報導

《與神同行》作者周浩旻特地來台參加LINE WEBTOON 4周年活動，分享創作心得及經歷。（LINE WEBTOON提供）

最近大熱韓劇《金秘書為何那樣》也是改編自韓國的Webtoon，加上朴敘俊及朴敏英2位高人氣演員加持，收視率一直上升。（翻攝自kaokaopage及tvN官網）

近年韓國掀起網路漫畫Webtoon熱潮，包括Naver、Daum、Line等都各自有Webtoon平台，例如超人氣韓劇《金秘書為何那樣》或準備8月登場的電影《與神同行》續集，其實都是從Webtoon改編而成，也連帶讓韓國漫畫家人氣更高，成功經驗也帶動台灣平台紛紛投入。

周浩旻透露新劇情

LINE WEBTOON昨（4日）正式登台4周年，活動請來《與神同行》的韓國人氣漫畫家周浩旻來台分享，他說：「漫畫家不是要讓作品變成電影等才創作，當有好的作品就要專注、用心去做。」

《與神同行》故事中感人橋段相當多，原來都是周浩旻在日常與父母、朋友間的對話及場景時，牢記住當中的情感，從而運用到漫畫中的場面，加上故事中提到軍人、都市變更等社會事件，以喚起讀者與作品間的連接與關注，以真實的感受去打動讀者的心。他也透露未來2集的《與神同行》中，將帶來更多陽間守護神的描述，以及陰間使者過去的故事。

現時在台灣雖然相較改編成電影或電視劇的漫畫作品並不多，不過LINE WEBTOON創始人兼首席執行長金俊九就鼓勵台灣創作者，目前排行榜中前10大有近一半都是台灣漫畫家的作品，明年將會投下更多資源推動台灣作者，希望也能有機會推廣到更多的地方。

行動漫畫跳脫傳統模式

目前台灣行動漫畫包括有LINE WEBTOON、COMICO等平台，跟過去的黑白風格漫畫不一樣，為了迎合手機行動用戶的觀看，漫畫排列都改為彩色的直列式編排，而LINE WEBTOON目前仍以免費方式觀看，COMICO則採部分收費制，兩者都有分別加入手機的震動、AR等技術，像看恐怖漫畫時的體驗就會更為豐富，這可是傳統漫畫無法比擬的新感受。

(中國時報)