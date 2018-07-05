百貨夏日暑假活動開跑

大葉高島屋的「夏日啤酒浴衣節」，7月底前每周六、日將會有身穿日式浴衣的人員在館中為消費者服務。（大葉高島屋提供）

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中國時報
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統一時代百貨台北店的名人泳裝復古名媛風連身比基尼，原價4980元，特價3980元，限量10套。（統一時代百貨台北店提供）
統一時代百貨台北店今夏祭出4連發夏日活動，包括8月17日及18日的弛放音樂節空中音樂派對，31日前購買早鳥票享9折優惠。（統一時代百貨台北店提供）
京華城即日起至8月7日將帶來「巨無霸糖果魔法森林氣墊樂園」，平日不限時、假日限3小時，入場券350元。（京華城提供）
京華城31日前推出日本House of Rose保養品夏季特賣會，洋甘菊舒緩保溼噴霧，原價780元，特價530元。（京華城提供）

放暑假，不想花大錢，又想冷氣吹著過親子假期，百貨公司向來都是消費者的好選擇。今年各大業者都推出了各式夏日活動，像京華城的巨大氣墊樂園、大葉高島屋的啤酒節、統一時代百貨的4連發活動，不管大人小孩都能找到喜歡的好去處。

京華城今年暑假的氣墊樂園加碼變大，即日起至8月7日將帶來「巨無霸糖果魔法森林氣墊樂園」，不僅有2座5公尺高的大滑梯及9.5公尺的巨型扭蛋，另外還有占地160平方公尺、長60公尺的鐵人三項爆米花障礙迷宮，入場券350元以外，憑京華卡、Living Card或童星卡購票，即享免費乘坐小火車或電動小汽車1次，帶小朋友來放電最適合。

統一時代百貨台北店今夏從7月到8月共祭出4連發的夏日活動，包括13日到15日的Highball美食嘉年、18日至8月14日全台首發的「OPEN!夏日運動會氣墊樂園」、8月17日及18日的弛放音樂節空中音樂派對，31日前購買弛放音樂節早鳥票更享9折優惠，另外18日前指定專櫃消費滿萬元起即抽kkday旅遊券，參加活動、消費之餘，再玩抽獎活動最划算。

大葉高島屋則是打造了「夏日啤酒浴衣節」，15日前每天下午4點到晚上9點在1樓戶外廣場，將有世界知名啤酒、美食等攤位於現場，其主舞台每假日均有Live Show及推啤酒杯大王比賽活動，另外7月底前每周六、日將會有身穿日式浴衣的人員在館中為消費者服務，感受日式夏祭般的慶典活動，指定時間憑發票還能換涼扇等禮物。（未成年請勿飲酒）

(中國時報)

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