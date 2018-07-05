乳源純粹 小農鮮乳竄起

家樂福總經理王俊超（右起）、家樂福企業社會責任總監蘇小真、惡搞創意設計團隊、鮮乳坊創辦人動物獸醫師龔建嘉，昨在鮮乳派對舉杯慶祝許慶良鮮乳誕生。（家樂福提供）

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中國時報
報導（實習）、藍詩孟（實習）
家樂福鮮乳坊許慶良鮮乳，包裝由曾獲iF和紅點設計大獎的惡搞創意設計，每瓶1公升原價119元、特價109元，8月4日前2瓶特價198元。（家樂福提供）
愛買高大鮮乳936ml，98元。（愛買提供）
愛買初鹿鮮乳946ml，98元。（愛買提供）
頂好禾一台東初鹿鮮乳1860ml，原價195元、特價159元；另有930ml，原價91元、特價88元。（頂好提供）

純粹的鮮乳，就像精品咖啡出自單一產區，也訴求單一乳源，這類「小農鮮乳」在市場上愈來愈受到民眾支持，不僅手搖飲料店推小農特調飲品，在量販、超市貨架也規模日增。家樂福在既有近10款小農鮮乳外，昨與由民眾集資成立的社企品牌「鮮乳坊」聯手推出「許慶良鮮乳」，是家樂福首支酪農掛名的鮮乳，且是堅持單一乳源、獸醫把關的特Ａ級鮮乳。

許慶良標榜特A級

家樂福與鮮乳坊辦白色鮮乳派對，慶祝許慶良鮮乳上市。許慶良是雲林從業40年的資深酪農，曾獲五梅獎，其乳牛乳房健康，體細胞數低於20萬，生產的特A級生乳，更勝A級的30萬，風味香濃媲美北海道鮮乳。牧場350頭牛每天有4噸產量，約為4000瓶1公升鮮乳，每日供應家樂福26家門市2600至3000瓶。

家樂福近來推動「食品轉型」，即從上游把關，確保產地到餐桌的食安，家樂福總經理王俊超表示以食品轉型支持在地農產品兼顧創新和「溫度」；獸醫師龔建嘉表示，咖啡有訴求單一產區的第三波革命，鮮乳的「白色革命」強調獸醫把關、單一乳源、無成分調整、公平交易，農場、酪農姓名標示在瓶身，「有生產履歷、資料透明增加安心感。」與常見集乳混合後再分裝無法溯源不同。

家樂福企業社會責任總監蘇小真認為生產者的辛苦常被遺忘，希望藉此讓消費者重新看待商品的價值，許慶良鮮乳每瓶特價109元較他牌7、80元高，但「消費者值得喝到好的鮮乳」。家樂福每年鮮乳業績20億元，約20個本土品牌中，約10支知名品牌業績占9成，前5大為統一、味全、光泉、義美和福樂；小農鮮乳約10支業績占1成，以高大、初鹿排前2名。

愛買、頂好各有逾10款

愛買10多款小農鮮乳陳列在產銷履歷專區，最高單月共銷萬瓶，因食安意識抬頭，每年業績穩定成長2成；前2名是月銷4000瓶的初鹿鮮乳和月銷3000瓶的高大鮮乳，皆為本土品牌。頂好新興牧場的小農鮮乳超過10款，占整體鮮乳業績2成；禾一台東初鹿鮮乳、高大鮮乳、屏東萬丹鮮乳是前3名。

(中國時報)

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