想像《台北道》及其他

2018年07月05日 04:11 中國時報 文/林國彰

關於台北

台北。既近實遠。你我常遊的城市。一座地理和歷史患了健忘症的城市。

沿淡水河上行。一艋二稻三城內。1709年艋舺開墾。1851年大稻埕建街屋。1884年台北城竣工。這三地相鄰的聚落。組合成三市街。稱為台北。

台北城。今日看不見城。看見的是江山易代之際。後殖民者拆毀城牆。顛覆地景。錯置街道。原本的清朝街名。日據的日式路名。和光復後以大陸城市命名的街道。三方疊層轉移。改變了台北過去的街道與風土。也改變了我們認知的地景與文化空間。

清代台北城牆早夷平為路。成為今天的忠孝西路。中華路。愛國西路與中山南路。這四條道路圍起的區域。就是135年前的台北城原址。如今只剩北門尚存原貌。西門消失。其他三座城門被改造為中國北方宮殿式城樓。建築原貌塗銷。偽地景製造偽歷史。偽歷史陷真實於不義。

我拍攝台北今日地景現貌。紀實一個歷史和地理的交界處。一個時間與空間的接觸帶。觀測那時那地。天地人與乎街路更迭。不時檢視差異。一再重複探訪。

想像台北大湖。昨日蠻煙瘴雨。山川蒼茫。想像台北盆地。城不設防。沒有了城牆的街路。

想像台北。凱達格蘭族來過。西班牙來過。荷蘭來過。清朝來過。台灣民主國來過。日本來過。民國來過。你我來過。

關於道

道。是一個人走到十字路口停下來。觀察。思考。抉擇。

關於其他

手機是移動城堡。是虛擬載體。是網路。上臉書。發email與賴line。點指紙筆與攝影機。拍照撰文。掌中消息與世界互通有無。All in hand。所有景物盡在手機滑轉。All in one。手機攝影台北道。過去不在。現在在。未來也在。All in Taipei。

(中國時報)