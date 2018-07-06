陸美貿易戰開打 全球股匯瀕墜崖！陸強調不會對美國霸凌主義低頭

2018年07月06日 04:10 中國時報 蔡鵑如 、林勁傑、 諶悠文 ／綜合報導 、林勁傑、／綜合報導

史詩級陸美貿易戰今天開打！雙方首波攻勢規模高達680億美元（台幣2.1兆），並可能迅速向5000億美元（台幣15.4兆）升級。對全球股匯市預料會造成嚴重衝擊。大陸商務部強調一旦美國對陸價值340億美元產品加徵關稅正式生效，大陸將立即反擊，「不會對美國霸凌主義低頭」。

攻勢規模上看5000億美元

美國總統川普上月15日宣布，為促使陸方改變獲取美國智慧財產權和技術的不公平做法、實現雙方貿易平衡，將對陸500億美元的輸美產品徵收25％關稅；而首波將針對價值340億美元（約新台幣1兆元）的大陸進口商品加徵25％懲罰性關稅。川普甚至還警告，如果大陸拒絕妥協，下波攻勢可能高達5000億美元。北京強調不會開第一槍

美國經濟面臨龐大聯邦赤字、貿易逆差的內外夾擊，量化寬鬆政策QE結束後，保持資產負債穩健的壓力與日俱增。美國瞄準大陸，除了感受到北京的經濟威脅，以及埋怨智慧財產權遭竊，川普更認定，美國在和大陸貿易上吃虧，受到諸多不公平待遇。

2018上半年美國的聯邦預算赤字，已飆升至近6千億美元，商務部2月數據顯示，美國去年對外貨品貿易逆差高達8100億美元。美對陸逆差就占3752億美元，占整體逆差46％，當然讓川普抓狂。另一方面，美國感受到大陸的經濟發展威脅，更要藉貿易戰阻撓大陸的經濟飛躍之路。

台灣最可能掃到颱風尾

對此，大陸官方包括外交部、海關總署及商務部等已表明，貿易戰加徵關稅舉措，大陸絕不會打第一槍。大陸商務部發言人高峰昨批評，美方340億的徵稅產品清單中，有約200多億，占比約59％是在陸的外資企業生產的產品。其中美國企業占相當比例。美方啟動徵稅，實際上是對大陸和包括美企在內的各國企業徵稅，本質上打擊的是全球產業鏈和價值鏈。「美國是在向全世界開火，也在向自己開火。」、「這種舉著關稅大棒四處要脅的貿易霸凌主義，是逆時代潮流」。

陸美在互祭規模對等的貿易制裁的過程中，歷經3輪貿易磋商，在5月19日曾經達成協議，但在後來遭到美國推翻。金融時報分析，貿易戰初期對美國、大陸以及全球經濟，或許衝擊有限。未來5年，美國和大陸的經濟成長，每年可能會被拖慢0.1到0.2個百分點。商業內幕（Business Insider）報導表示，最可能掃到颱風尾的經濟體，台灣名列前茅。

(中國時報)