馬執政8年 當為不為 有何資格數落別人政策錯誤！新聞透視－想當台版馬哈地 恐親痛仇快

2018年07月06日 04:10 中國時報 朱真楷

由於蔡政府施政不佳，導致不少民眾支持馬英九再戰2020，馬也成立基金會，回應其對政情保持的熱度。不過此舉究竟有利團結還是分裂？馬應保持清醒，別害了國民黨。圖為2015年國民黨臨時全代會上，黨內高層手拉手營造團結。（本報資料照片）

從新創基金會，到笑稱「馬哈地92歲，我才68歲」的馬英九，無疑正替自己製造拔劍再起的熱帶氣旋。只是，執政8年政績平庸，讓黨分崩離析、輸到脫褲的他，有可能成為台版馬哈地嗎？如果他真把眼前由黑翻紅的人氣，誤解成人民期待他再當一次總統，恐會是場親痛仇快的誤會。

別把政府失能 當成契機

月前結束大選的馬來西亞，由曾任首相22年的馬哈地以92高齡勝出。負面缺點不少的他能二度拜相，關鍵在他曾替國家打下經濟、科技基礎，讓馬國躋身亞洲4小虎，人民因而放棄老態龍鍾又貪腐的國陣，重新擁抱這位馬來西亞現代化之父。

幾天前，馬在一場演講被學生拱回鍋，他說「你要我學馬哈地嗎？馬哈地92歲了，我才68歲。」這話或許是玩笑，但，他真學得來嗎？

回顧馬時代，經濟上，8年執政經濟平均成長2.8％，低於全球3.3％，也低於扁執政8年的4.8％。面對房價飆漲，他無力抑制；面對攸關國安的能源政策，他選擇封存核四，讓蔡政府執政後得以順勢終結，讓台灣能源走鋼索。如今卸任面對蔡送出燃料棒，馬又有何資格數落別人政策錯誤。

站上歷史契機 未能翻轉

兩岸上，馬雖開啟直航，簽署ECFA促進雙邊商貿，締造「馬習會」；但他卻無法進一步推動兩岸和平協議，甚至讓太陽花學運顛覆兩岸交流成果，讓兩岸融合功虧一簣。

政治上，馬面對國民黨這間百年老店，出手擺脫政治家族羈絆，打破地方派系，但除弊之餘卻疏於革新，讓派系尾大不掉，也欠缺新血傳承，其結果不僅痛失政權，更讓黨的頭人們各吹一把號，成為缺乏團結凝聚力的無力在野黨。

綜言之，馬當8年總統，雖屢屢站上歷史契機，卻當為不為，終而未能翻轉歷史齒輪，讓「無能」成為眾人對他的印象。

如果馬再出戰 藍恐分裂

如今，馬民調雖由黑翻紅，但說穿了，是因蔡政府執政失能，對比之下，才開始讓人覺得馬政府的平庸也不錯。但，8年的經驗還不夠嗎？民眾給了馬8年時間，難堪的政績馬應比誰都清楚。更重要是，如果馬再戰，是否將再陷國民黨分裂危機？

作為全球最老領導人的馬哈地，曾描述自己如何維持健康，他說「我母親告訴我，覺得食物很美味時，就應停止進食。」對馬英九而言，權力滋味或許很美，但為避免親痛仇快，或許該學學馬哈地這套哲學。

(中國時報)