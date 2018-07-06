馬英九基金會 有如影子內閣

2018年07月06日 04:10 中國時報 王正寧 、 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

馬前總統再戰2020傳聞不斷，如今馬英九在新台灣人文教基金會、敦安社福基金會外，再創「馬英九文教基金會」，最快8月運作。國民黨人士說，該基金會可視為馬英九的「影子內閣」，不少人也贊成他針貶蔡政府，但若要回鍋選總統恐得重新考量。

面對馬英九成立基金會是否意味再戰2020，馬辦表示，很多退休政治人物都有成立基金會，這是宣傳理念平台，不需做過多聯想。至於馬本人是否參選2020，馬辦沒評論。馬英九不久前與學生座談時，被問到類似問題，他表示「這問題我就不回答了」。

馬英九近期行程滿檔，頻頻對重大國政議題發言，如今又成立「馬英九基金會」，其成立宗旨在期盼台灣成為國際社會文化推動者與中華文化領航者；主要捐贈者為抗日名將劉放吾之子、美僑劉偉民，他同時也是馬2016年訪聖母大學推手。

目前基金會成員除馬親任董事長外，董事包括劉偉民、前總統府副秘書長高朗、台北市立大學校長戴遐齡、二二八紀念館前館長廖繼斌、國民黨立委王育敏、前駐美代表沈呂巡、生華科董事長胡定吾、政大法律系副教授廖元豪等。

隨著基金會籌設消息曝光，有關馬復出選總統傳聞立刻成為焦點。藍營人士指出，過去馬成立新台灣人文教基金會、敦安社福基金會，都算是公益性，但「馬英九基金會」毫無疑問是要搞政治。

該人士說，從基金會董事名單看，不少人都曾是內閣成員，代表馬準備朝向「影子內閣」模式運作，只是令人納悶，為何馬可募款成立新基金會，卻沒幫國民黨募款？

另名藍營人士說，在網媒對馬、蔡、賴做支持度民調後，便傳出基金會成立；加上馬不斷對蔡政府施政提批判，「所為何來？大家才會臆測他是不是要再選總統」。

該人士說，蔡政府施政不得民心，國民黨未能出手點出問題，所以，當馬對蔡針貶時，很多人都認為這樣做是對的；只是，馬該不該回鍋參選？對國民黨選情衝擊為何？是否將再次撕裂國民黨團結？都不得不考慮。

(中國時報)