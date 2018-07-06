劍指2020 馬、吳矛盾提前檯面化

馬英九（左）成立基金會，未告知吳敦義（右），熟悉黨務人士表示，從新竹縣長提名引發觀點相左後，馬吳之間漸行漸遠，如今傳出馬劍指2020，兩人矛盾恐提前檯面化。（季志翔攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

前總統馬英九成立基金會，被解讀是回鍋參選總統的起手式，此舉必然會與同樣有志大位的國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫之間的關係起化學變化。耐人尋味的是，先前新竹縣長提名引發的爭議，已讓馬、吳之間漸行漸遠，如今傳出馬英九劍指2020，馬、吳兩人矛盾恐提前檯面化。

吳敦義與朱立倫被喻為黨內「兩顆太陽」，彼此互動與角力往往被放大檢視。只是，已卸任的馬英九動作頻頻，享受支持者前呼後擁，看在整天為黨部開銷四處籌款的吳敦義眼中，自是百感交集。

花蓮強震兩度到災區促銷觀光，水果價格暴跌就促銷香蕉、鳳梨，哪裡有鎂光燈，哪裡就有馬英九，儼然藍營第三顆太陽。超高曝光率對比「神隱」的吳敦義，耀眼光芒讓其他太陽顯得暗淡。

因此，國民黨前政策會執行長蔡正元日前就說，吳敦義默默應對選舉局勢是正確戰略，真要傷腦筋的是選贏2018後的明年，屆時馬英九準備再回鍋選總統，這才是吳敦義要頭痛的關鍵時刻。

對於馬英九是否再披戰袍，成為吳敦義問鼎大位的障礙？黨務人士表示，吳敦義一貫態度就是「尊馬」，因此內部會議或私下，不曾談論過任何2020選舉的議題。

但馬英九行程愈多、動作愈大，馬、吳關係就會愈微妙，雖然吳沒明說，但現任者的壓力和感受可想而知，尤其是在林為洲事件中馬對黨務指指點點，對吳的領導威信是很大傷害。至於馬有無可能因為官司而重出江湖？他認為，擴大政治影響力是一定要的，只是參選總統是否為唯一途徑？

該黨務人士說，高雄市長參選人韓國瑜日前以「操守點頭、能力搖頭」形容馬英九，在基層是很得到共鳴；況且目前國民黨並沒有可以一統天下的超級明星，如馬硬要參加，與吳、朱關係會否生變，讓黨再次分裂，都值得觀察。

(中國時報)

馬英九基金會 有如影子內閣 基層看馬 操守佳能力差不適再戰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。