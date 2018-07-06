劍指2020 馬、吳矛盾提前檯面化

2018年07月06日 04:10 中國時報 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

前總統馬英九成立基金會，被解讀是回鍋參選總統的起手式，此舉必然會與同樣有志大位的國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫之間的關係起化學變化。耐人尋味的是，先前新竹縣長提名引發的爭議，已讓馬、吳之間漸行漸遠，如今傳出馬英九劍指2020，馬、吳兩人矛盾恐提前檯面化。

吳敦義與朱立倫被喻為黨內「兩顆太陽」，彼此互動與角力往往被放大檢視。只是，已卸任的馬英九動作頻頻，享受支持者前呼後擁，看在整天為黨部開銷四處籌款的吳敦義眼中，自是百感交集。

花蓮強震兩度到災區促銷觀光，水果價格暴跌就促銷香蕉、鳳梨，哪裡有鎂光燈，哪裡就有馬英九，儼然藍營第三顆太陽。超高曝光率對比「神隱」的吳敦義，耀眼光芒讓其他太陽顯得暗淡。

因此，國民黨前政策會執行長蔡正元日前就說，吳敦義默默應對選舉局勢是正確戰略，真要傷腦筋的是選贏2018後的明年，屆時馬英九準備再回鍋選總統，這才是吳敦義要頭痛的關鍵時刻。

對於馬英九是否再披戰袍，成為吳敦義問鼎大位的障礙？黨務人士表示，吳敦義一貫態度就是「尊馬」，因此內部會議或私下，不曾談論過任何2020選舉的議題。

但馬英九行程愈多、動作愈大，馬、吳關係就會愈微妙，雖然吳沒明說，但現任者的壓力和感受可想而知，尤其是在林為洲事件中馬對黨務指指點點，對吳的領導威信是很大傷害。至於馬有無可能因為官司而重出江湖？他認為，擴大政治影響力是一定要的，只是參選總統是否為唯一途徑？

該黨務人士說，高雄市長參選人韓國瑜日前以「操守點頭、能力搖頭」形容馬英九，在基層是很得到共鳴；況且目前國民黨並沒有可以一統天下的超級明星，如馬硬要參加，與吳、朱關係會否生變，讓黨再次分裂，都值得觀察。

(中國時報)