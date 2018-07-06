基層看馬 操守佳能力差不適再戰

2018年07月06日 04:10 中國時報 鄭舲 、 李義 ／綜合報導 ／綜合報導

網路民調指出，若馬前總統再戰2020，無論對手是蔡英文或賴清德，他都勝出，甚至領先蔡近2成。藍委認為，民調凸顯民眾對蔡政府施政不滿，對民進黨執政失去信心。不過黨內基層參選人認為，馬操守佳，能力差，不適合再戰。

《ETtoday新聞雲》民調指出，馬若參選下屆總統，對手若是蔡英文，馬支持度39.8％，蔡20.3％；若對手是賴清德，馬支持度36.7%，仍領先賴清德30.2％。對此民調，藍委王育敏認為，這只是臆測性民調，馬本人並沒說過要回鍋參選總統。她說，蔡英文施政明顯不得民心，無論兩岸政策說一套做一套，導致農產品外銷受阻，或內政方面的拔管、年改爭議，大家都對蔡政府執政失去信心。

藍委李彥秀認為，民調凸顯民眾對民進黨的失望，雖然過去馬政府許多政策飽受批評，但看到民進黨用意識形態操作，在能源、勞工、兩岸政策表現不佳，反讓大家思考馬的政策是不是能讓國家更好。

對馬英九成立基金會，王育敏認為，馬關心國家發展，透過平台提供另種聲音給社會參考，應該只此而已。

國民黨高雄市長參選人韓國瑜日前受訪時，指基層肯定馬英九操守，但談到能力多搖頭，馬若再戰2020年大位，韓昨天說，目前忙著打年底選戰，2018對國民黨很重要，馬是否適合回鍋再戰，待2018選戰後再談。

藍營議員則持反對態度。國民黨高雄市議員參選人童燕珍斬釘截鐵表示，他不適合再回鍋參選。她強調，跑基層時選民都認為馬不應再參選總統。

童燕珍說，馬操守佳、能力差，韓國瑜說的是事實，8年來，人民看到的是馬多次long stay傾聽民意，但聽完後卻仍依自己想法做事，「似不食人間煙火」。童抱怨，馬最近行程很多，但感受不到是為黨輔選，好像是為了自己。

(中國時報)