「馬勤跑布局 行程比吳還多」

2018年07月06日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 楊孟立 、 王正寧 ／台北報導 ／台北報導

前總統馬英九參選2020年總統傳聞不斷，民進黨祕書長洪耀福昨表示，馬英九確實有在布局，行程跑得勤快，比國民黨主席吳敦義還多，基層看到馬比看到吳還多，這比較奇特；「馬英九有準備2020年要參選總統，但要先觀察他2018年輔選力道，就可以知道。」

馬英九大動作輔選年底9合1，對民進黨選情會產生何種衝擊？洪耀福說，「我們非常期待馬英九這次選舉出來助選」，因馬出來輔選對民進黨是利多，正好可對比「馬英九做不到、不敢做、不想做的，我們幫你做到了」，「他助選對我們是好事」。

洪耀福說，馬英九最近行程跑得很勤，根據基層回報，看到馬英九比吳敦義還多，民進黨先不用評估到馬英九的2020大選，而是要先看他2018輔選成績如何。

綠委賴瑞隆認為，馬英九行程多，確實不排除回鍋選總統的可能，「馬前總統如果真的參選，我們尊重，這也是給人民評估不同總統施政風格與魄力的機會，馬之前承諾但沒做到的事，蔡總統都做到了。」

賴瑞隆說，馬英九執政經濟表現不理想，又把國家前途押注對岸，做不好才促成政黨輪替，現階段馬英九頻頻露面，對民進黨而言確是利多。

面對綠營冷嘲熱諷，馬辦發言人徐巧芯表示，洪耀福有空噴口水臆測2020年，不如多花點心思關注民生現況，像農產品價格直直落，缺電困境看不到解方，急就章的年改引發民怨，怎麼就沒看到伶牙俐齒的洪祕書長提出因應之道？

徐巧芯說，民進黨確實做很多馬英九做不到的事，像是強調溫和漸進的年金改革，但民進黨不但急就章，還激化社會對立；馬英九封存核四是為下一代保留再開啟選項，但民進黨卻完全排除用核四解決台灣缺電困境方法，這些事確實都是馬執政做不到的。

(中國時報)