翁啟惠涉弊 吳茂昆遭彈劾！新聞透視－自肥醜聞頻傳 中研院士光環消退

2018年07月06日 04:10 中國時報 林志成

新科院士葉錫東（右）在當選院士後，由夫人陪同出席晚會。（鄭任南攝）

中研院院士會議5日進行院士選舉，院長廖俊智在生命科學組中投下自己的一票。（鄭任南攝）

中研院第32屆院士會議昨選出21名新科院士，其中9人任職台灣、12人任職於海外。中研院院士過去在台灣社會享有崇高地位，但從李遠哲涉入政治角力、退休前自肥、再到翁啟惠捲入浩鼎案、吳茂昆遭監察院彈劾，已造成院士光環消退，他們能否為台灣指引明路已是大問號？

能被選為中研院院士，在學術表現肯定極為出色，過去院士在台灣講話具有分量，而且常能為國家發展提出建議，是政府及民間非常尊重的賢達。

翁啟惠涉弊 吳茂昆遭彈劾

不過近年來，諸多院士涉及醜聞，為台灣社會帶來紛擾，他們的形象「嚴重落漆」、甚至跌到谷底，國人看到他們平凡、不堪的那一面，對他們言論的信任度已大打折扣。

以翁啟惠來說，擔任中研院院長時涉入浩鼎案，不僅搞到自己下台，還遭司法調查；吳茂昆跑來當教育部長，但因為拔除另外一位院士管中閔的台大校長當選資格，引發軒然大波，加上自己涉及侵害東華大學專利權，而遭監察院彈劾。

中研院院士形象今非昔比，提出的看法和建議，更遭到質疑。7月2日院士會議中有院士提到，院士多需具備在國外名校留學、教書的資歷，而近年台灣出國留學人數大幅減少，10年後院士將面臨斷層。

此番言論隨即遭政大教授徐世榮批評「好驕傲的院士」，原來一定要出國留學在國際名校教書，才有資格當院士。他同時質疑，當國家需要幫助時，有聽過哪位院士挺身為國家讚聲嗎？「國家為何要供奉一群養尊處優的院士反過來羞辱我們」？

7月3日，人文及社會科學組院士提案：「有關國立大學校長遴選制度與遴選結果，請教育部遵照大學法規定及精神，執行校長聘任事宜」，出席的138位院士，有80票贊同。

缺乏與當權者對抗勇氣

此提案是督促教育部聘任管中閔為台大校長，但院士卻遮遮掩掩，只敢用隱晦的方式來表達，缺乏與當權者對抗的勇氣，也讓外界質疑台灣現在難道是威權國家？說了真話就會「被消失」？

在民眾已對院士不抱期待時，期待21位新院士能讓中研院重返榮耀，也為國家進步作出具體貢獻。

(中國時報)