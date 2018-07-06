木瓜院士 完成小蔣反攻大陸心願

2018年07月06日 04:10 中國時報 李侑珊 、 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

中研院選出21名新科院士，專長領域多元，除半導體、醫學、大氣科學等領域，人文社會領域則囊括語言學與文學，農業專家葉錫東研究木瓜長達30多年，16年前開始在海南島種植木瓜，現在大陸種植木瓜出現問題，仰賴其技術授權，葉當選院士後受訪笑稱：「在木瓜界，我已完成反攻大陸的任務！」

葉錫東為中興大學植物病理學系講座教授，獲選為新生命科學組院士。

葉錫東說，前總統蔣經國當年一聲令下，要求公費留學生想辦法解決國內木瓜瘟的問題，他才有緣踏入植物病毒學領域，「威權時代做事特別有效率！」16年前開始在海南島種植木瓜，目前大陸市場的木瓜，幾乎都是他的作品，「我也算是幫蔣前總統完成反攻大陸的心願。」

葉錫東認為，基因改造作物，就是幫農作物打預防針，但台灣人民卻對此十分恐懼，台灣擁有這項領先全球的技術，不能反而被自家人排斥。而中研院大多是海外院士，他將自己比喻為「台灣土狗」，感謝院方給他機會晉身院士，並有機會協助農民，並將木瓜產業在兩岸推廣。

人文及社會科學組新科院士、中研院語言學研究所研究員孫天心，為傑出的藏緬語言學家。

孫天心表示，自己的研究是「冷門中的冷門」，但這些冷門語言都與漢語有很直接關係，語言學界卻沒有加以挖掘，未來他期望能繼續努力，在語言學領域多作貢獻，吸引更多年輕人加入研究。

旺宏總經理盧志遠當選工程科學組新科院士，盧志遠當年取得美國哥倫比亞大學物理博士後，先返台回交大任教，也曾在中研院及美國AT&T公司任職，從事半導體研究長達35年。他說：「研究本身就是娛樂，我很喜歡作研究帶來的樂趣」。

盧志遠提到，雖然他在就學期間專攻物理，但奠定深厚的學術基礎，「什麼事情都能很快地掌握」，有助於他日後投入半導體產業工作。

獲選為數理科學組院士的中研院物理所所長李定國指出，這次院士選舉結果，領域多元，涵蓋半導體、醫學、大氣科學等領域，人文社會領域也包含了語言學與文學，面向很平均。

(中國時報)