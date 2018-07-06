年輕人不愛做研究 院士現斷層

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中國時報
／台北報導

中研院新科院士名單揭曉，4個類組表現平均、各領域皆有傑出人選出線，不過沒有出現外界期待的年輕面孔。院士指出，國內投入研究的年輕人越來越少，各領域都開始出現斷層現象，若人才持續減少，未來只能從國外尋找，台灣空有一流設備和師資，對國力將是浪費。

中研院物理所所長李定國說，很多人都希望出現年輕院士，中研院也盡量提名優秀的年輕人才，不過選院士還是要看學術成就，儘管投入時間多，但不代表成就高，「知識是需要累積的」，做得越久累積得越多，做了40年研究和20多年相比，看起來就有差別。李定國表示，除了投入時間與天分，有時還要看學門，例如在物理系領域，做研究特別花時間；機運好一點的，當科技冒出來，正好能與自己的研究結合，也可能入選院士。

李定國擔憂，現在的年輕人比較少投入研究，不是因為缺乏經費或老師指導，而是覺得對找工作沒有多大幫助，台灣學術人才恐面臨斷層。

李定國指出，其實名校畢業的物理系學生很容易找到工作，而且很多大學教授都將屆齡退休，以中研院物理所為例，未來10年將有4成研究員屆齡退休，台大及其他大學，也面臨同樣問題。

新科院士中研院語言所研究員孫天心鑽研漢藏語超過30年，他呼籲，在漢藏語、語言學領域，願意學習的年輕人相當少，是令人擔憂的現象，希望自己可以帶動更多年輕人，為語言學做出貢獻。

(中國時報)

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