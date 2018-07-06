工研院45周年 新院士籲育才

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中國時報
／竹縣報導

工業技術研究院5日舉辦45周年慶，蔡英文總統親自出席，並頒授證章證書給4名新科院士王康隆、朱志洋、苗豐強、張友德。蔡英文指出，創新永遠是台灣求勝的關鍵，也有新科院士認為，「台灣最有機會的是人才」。

蔡英文昨由立委柯建銘、工研院長劉文雄、董事長李世光等人陪同，參觀工研院「攜手產業．共創新藍海」院慶特展，對各項技術應用層面感到好奇，認真聆聽有關於白舞菇瓶栽出菇技術等多項解說，還不時發問。

蔡英文表示，政府近2年推動多項改革如法規鬆綁、5加2產業創新計畫、投入綠能開發及加速產業轉型等，工研院的研發與創新是重要後盾與基礎，希望透過這方面的發展，為台灣尋找下一個轉型契機。

李世光則指出，工研院配合政府5加2創新產業計畫，推動創新研發與產業化「最後1哩路」；劉文雄說，工研院成立以來與產業密不可分，將連結產學研、人才培育及產業轉型等，開創未來。

王康隆為美國加州大學洛杉磯分校電機工程學習雷神講座教授，也是知名半導體專家，致詞時表示他喜歡和來自各地的年輕學生一起做科研，教學相長，而台灣「將來人口會少一點」，要培訓未來重要的人才；益安生醫董事長張有德說，他與工研院淵源甚深，過去擔任生醫所顧問時，曾與一群工研院年輕人研發減緩脊椎受傷引起疼痛的產品，當時經驗不多、未能推出，後來自行創業就挖角當年合作夥伴，他還說：「台灣最有機會的是人才。」

聯華神通集團董事長苗豐強在全球有超過40家關係企業，具有「合資併購先生」之名，他說在併購國外大型公司時，也希望讓大家知道「我們來自台灣」。

(中國時報)

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