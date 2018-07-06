朱志洋獲頒工研院院士

友嘉集團總裁朱志洋獲頒工研院院士，開國內機械業先例，接受女兒朱姵穎獻花。（沈美幸攝）

友善列印
中國時報
／竹東報導

友嘉集團總裁朱志洋獲頒工研院院士，首開國內機械業先例。朱志洋致詞表示，如果下輩子還要再走一次，還是希望能出生在台灣，台灣是公平的社會，友嘉才能從29年前，年營收百萬元的小工具機廠，成為年營收幾百億元，全球排名第3大工具機集團。

朱志洋從工具機門外漢，透過全球併購擴張友嘉集團工具機事業版圖。獲頒工研院院士殊榮，朱志洋極為重視，他的夫人、小阿姨、姊姊、姊夫、一雙兒女、媳婦、女婿及親家等親友團總動員。大同前董事長林蔚山與朱有兩代交情也受邀出席。

朱志洋表示，政府全力推動5加2產業，想發展智慧機械及工具機產業，他才有機會代表工具機業成為工研院院士。台灣從車床、銑床轉型到電腦數控加工中心及車床，工研院扮演重要角色，引進國外數控技術，減少業者5～10年摸索時間，協助傳統機械業轉型發展中高單價工具機。

他說，他曾在不同場合向蔡英文總統、閣揆賴清德建議2次以上，台灣有很好的資通訊、IT及機械基礎，可發展智慧機械及智慧製造，有機會從全球前7強躋身為前3～5強，希望政府能增加工研院、金屬中心及機械研究發展中心等財團法人2、3億元預算，可創造百億元產值效果，幫助台灣發展智慧工具機。

朱志洋指出，曾向總統建議，企業投資抵減最高20％，最長期限5年，政府對購買設備企業應責成銀行政策性融資，提供年利率低於1％低利貸款，利息差額可用中美基金或國發基金支付，如此一來，可促進企業投資意願，但目前財政部只同意1年投資抵減3％，3年投資抵減5％，讓他覺得有些可惜。

(中國時報)

工研院45周年 新院士籲育才 成醫認錯 漂白水當洗腎藥水

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。