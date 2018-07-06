朱志洋獲頒工研院院士

2018年07月06日 04:10 中國時報 沈美幸 ／竹東報導 ／竹東報導

友嘉集團總裁朱志洋獲頒工研院院士，首開國內機械業先例。朱志洋致詞表示，如果下輩子還要再走一次，還是希望能出生在台灣，台灣是公平的社會，友嘉才能從29年前，年營收百萬元的小工具機廠，成為年營收幾百億元，全球排名第3大工具機集團。

朱志洋從工具機門外漢，透過全球併購擴張友嘉集團工具機事業版圖。獲頒工研院院士殊榮，朱志洋極為重視，他的夫人、小阿姨、姊姊、姊夫、一雙兒女、媳婦、女婿及親家等親友團總動員。大同前董事長林蔚山與朱有兩代交情也受邀出席。

朱志洋表示，政府全力推動5加2產業，想發展智慧機械及工具機產業，他才有機會代表工具機業成為工研院院士。台灣從車床、銑床轉型到電腦數控加工中心及車床，工研院扮演重要角色，引進國外數控技術，減少業者5～10年摸索時間，協助傳統機械業轉型發展中高單價工具機。

他說，他曾在不同場合向蔡英文總統、閣揆賴清德建議2次以上，台灣有很好的資通訊、IT及機械基礎，可發展智慧機械及智慧製造，有機會從全球前7強躋身為前3～5強，希望政府能增加工研院、金屬中心及機械研究發展中心等財團法人2、3億元預算，可創造百億元產值效果，幫助台灣發展智慧工具機。

朱志洋指出，曾向總統建議，企業投資抵減最高20％，最長期限5年，政府對購買設備企業應責成銀行政策性融資，提供年利率低於1％低利貸款，利息差額可用中美基金或國發基金支付，如此一來，可促進企業投資意願，但目前財政部只同意1年投資抵減3％，3年投資抵減5％，讓他覺得有些可惜。

(中國時報)