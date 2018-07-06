父親沒做對不起雲林人的事

2018年07月06日 04:10 中國時報 許素惠 、 周麗蘭 、 鄭舲 ／綜合報導 ／綜合報導

張榮味判刑8年定讞，雲林縣國民黨籍民代、首長抨擊司法不是服務政治的工具，支持張麗善競選縣長到底。（周麗蘭攝）

前雲林縣長張榮味因林內焚化廠索賄案判刑8年定讞，妹妹立委張麗善、女兒張嘉郡、兒子張鎔麒5日同聲強調張榮味沒收賄、是清白的，張嘉郡並重申3次「我爸絕對沒做對不起雲林人的事」，張鎔麒更表示為此不再參政；張麗善則說，會勇敢堅強面對挫折。

律師呼籲 選票還張公道

張榮味遭判刑定讞後並未公開露面，兒女與張麗善、律師羅裕欽昨連袂對外說明。羅裕欽指出，司法應辦旭鼎開發公司董事長徐治國詐欺、黃牛案，而非辦張榮味貪汙案，徐收3000萬元逍遙法外，張無辜卻被重判，將以其他管道讓司法還張清白，呼籲雲林鄉親相信張沒收錢，年底用選票還張公道。

張嘉郡連說3次：「我爸爸絕無做對不起雲林人的事！」並指「當司法淪為政治鬥爭的工具，誰還能為我們主持正義？」她質疑，判決充滿針對性及政治算計，判決內文從頭到尾證明父親從未收受過一毛錢，法官卻只採信汙點證人一面之詞，收賄的徐治國轉汙點證人隨意汙衊指控後，「收錢的人無罪，沒有收錢的人卻被判刑8年，這樣還有公理嗎？」

政治迫害 張鎔麒不參政

張鎔麒說：「請在背後操弄政治迫害的黑手手下留情，不要為難父親，我也不再參政。」

張麗善則說，哥哥重情重義重然諾，可以為朋友兩肋插刀、肝膽相照，卻長期被抹黑汙名化和打擊，很不公平，「如果沒選舉會判如此重嗎？」她對司法公正的期待已完全破滅，但她堅信正義會站在善良的一方，會更勇敢堅強面對選舉奧步的挫折。

雲林縣國民黨籍民代與首長昨也一起聲援支持張麗善競選縣長，斗六市長謝淑亞表示，司法成為政治打手，想要一個公平正義的選舉空間竟然不可得，人民能反擊什麼？只剩下用選票與政府對話。

藍營民代 批綠一路追殺

縣議會國民黨團總召李明哲表示，司法不是服務政治的工具，政治手段解決事情就是用選票來決定。縣議員林聖爵說，從台北侯友宜到高雄韓國瑜，只要選情看好，民進黨就一路追殺，這場明顯是故意打壓張麗善的政治判決。

雲林縣府因林內焚化廠仲裁案，已賠達榮公司36億元，縣長李進勇昨表示，刑事判決確定有罪，顯示當時法官仲裁依據的無罪推定及對達榮信賴保護原則不攻自破，必竭盡所能為縣民討回36億縣產，爭取縣民該有的公平正義。

(中國時報)