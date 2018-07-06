張麗善選情 利弊難料

2018年07月06日 04:10 中國時報 許素惠

張榮味被判刑確定，若無意外，下周就得入監，對妹妹立委張麗善年底縣長選情必然產生衝擊，但究竟是加分還是減分，地方上有不同解讀。有人認為將激起藍軍團結，並博得同情票；但也有人覺得張派會陷入群龍無首境地，恐讓張麗善的縣長之路更加艱辛。

張麗善今年元月宣布參選下屆雲林縣長後，張榮味接受本報專訪，低調地表達不看好，並強調自己已淡出政治，專心經商及遊山玩水，無法為胞妹選舉使上力。

事實上，張榮味仍不捨妹妹孤軍奮鬥，縣內大小喜宴喪事，總是看得到他，小從社區巡守隊成立、商家企業開張，大至信仰中心廟慶等，都可以看到他奔走身影，有時兄妹同台，更令不少鄉親備感榮幸。

張榮味不只是國民黨雲林張派精神領袖，更是實際運籌帷幄的政治操盤手，派系組織網絡、人脈、金脈全在他掌握中，這半年來，妹妹選情確實在他熟練的運作中逐漸加溫。

距離年底選舉只剩4個多月，若無意外，張榮味本月10日就要入監，一般認為短期間對張麗善的選情有加分效果，此從5日國民黨雲林縣黨部匯集了黨內包括黃復興、誠信聯盟等各派系人馬聲援、同仇敵愾的陣仗，便可知一二，確實達到凝聚藍軍的高士氣，也極可能博得同情票。

不過坊間另有不同看法，認為張榮味一旦入獄，張派將群龍無首，加上張榮味在張派迄今尚無人可取代，長遠來看，對張麗善選情不利，如何在最後拚得勝選，張家恐得盡快擬出對策才行。

(中國時報)