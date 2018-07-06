鳳梨農抗議 林聰賢嗆「嫌太高價嗎」

2018年07月06日 04:10 中國時報 張理國 、 鄭郁蓁 ／台北報導 ／台北報導

香蕉、鳳梨產銷失衡連環爆，驚動蔡英文總統關切下一個出問題的水果是什麼？農委會主委林聰賢說，火龍果本周進入盛產期，農委會超前部署，決定提高地板價2碼啟動監控輔導機制。不過，對於日前鳳梨農到政院抗議，林聰賢反嗆，他不理解抗議什麼，南部每公斤價格都3、40塊了，是抗議太高價了嗎？

對於超前部署提高地板價2碼，林聰賢解釋，每年7、8、9月進入水果盛產期，賴揆及蔡總統都關切穩定價格的機制，火龍果本周進入盛產期，今年生產面積又比去年增加104公頃，有可能會增產10％以上。

針對賴揆要求檢討產銷機制不足，他在行政院會回應，農委會監控地板價格都是接近生產成本，但按照台灣市場經驗，他希望把地板價提高2碼，例如鳳梨生產成本在6.7元（鳳梨1碼1元），現在是希望地板價拉高2元，這就是超前部署的概念。

不過，對於鳳梨日前產銷失衡，農民怒氣未消，到行政院怒砸鳳梨抗議，林聰賢相當不滿說，是不是有人為操控，大家可以自行分析，如果來台北抗議的是真正的農民，他當然很願意對話，但發動者是生產合作社的幾個人，「組合很奇怪」。

林聰賢表示，現在鳳梨已採收到嘉義、雲林，也就是民雄、大林、古坑交界，南部鳳梨每公斤已經賣3、40塊了，生產合作社的人還要來抗議，是抗議太高價了嗎？他很難理解。

此外，因應賴揆要求檢討產銷機制，林聰賢也說，農委會已跟行政院立下「軍令狀」，3年內要達成穩定產銷的機制，並列為中長程計畫，這是農委會對行政院的承諾。

另外，受滯留鋒面引進豪雨影響，農業災情嚴重，據農委會最新公布資料，從7月2日截至昨日傍晚，農業產物估計損失已經超過2千萬元，主要受損作物為落花生，受損面積達738公頃；此外，彰化縣最淒慘，損失916萬元，占整體超過4成，其次為雲林縣，損失達568萬元、台南市損失213萬元、屏東縣損失206萬元、高雄市損失191萬元。

雲林縣是全台最大的花生產區，這次豪雨超過700公頃的花生田都浸水成了花生湯，讓農民損失非常慘重。農委會表示，一旦確定受災程度達到救助標準，將隨即啟動天然災害救助。

(中國時報)