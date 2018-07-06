發監日也是生日 雲林王聲請延2周

2018年07月06日 04:10 中國時報 許素惠 、 張孝義 、 林偉信 ／綜合報導 ／綜合報導

前雲林縣長張榮味4日因林內焚化廠索賄案被判刑8年定讞，5日近午警方即送傳票到張家，通知張榮味10日上午10點執行，但他將聲請延後2周執行，女兒張嘉郡昨也證實6日會委由律師提出。

另，外傳張榮味失蹤，張嘉郡也鄭重澄清父親都在家，還和她一起晚餐，本周日還要參加在虎尾堂的演講活動，要與支持者談一談心路歷程；雲林地檢署也表示，一直注意張的行蹤，目前都在掌握中。

「前1天才判決，第2天就送傳票來，我們都還沒收到判決書，執行通知單就先到，未免太誇張了！」張嘉郡不滿地說，這樣更坐實是政治追殺、司法迫害，因而拒絕簽收。

送達傳票的員警回報雲林地檢署執行科，女兒張嘉郡拒絕簽收。雲林地檢署得悉，由檢察官吳文城前往張家說明，張嘉郡才勉強簽收。雖然當事人還未收到判決書，但判決已確定，該署執行科已收到判決確定的公文，對該執法機關而言就可以執行。

法務部政務次長陳明堂昨表示，刑事訴訟法並未規定必須收到判決書才可以執行，雲林地檢署的作為並沒有不妥。最高法院則表示，4日駁回張榮味上訴後，第一時間就將「判決主文」送給最高檢察署，最高檢察署再通知雲林地檢署啟動防逃機制，雲林地檢署收到的不是最高法院判決書，是「判決主文」及更四審的判決書。

吳文城強調，張家當時確實有人在，就算拒絕簽收傳票，檢警可以用留置送達方式把傳票放在張家，10日上午10點張榮味還是得到地檢署報到發監執行，留置送達與直接送達有同等法律效力。

外界質疑司法對張榮味太苛刻，從判決到發監只有短短幾天，恰巧10日又是張榮味的生日，更是不通情理。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華表示，張榮味先前有因案逃亡紀錄，所以判決一確定即啟動防逃機制，嚴密監控張的行蹤，且該署也給張幾天時間準備，10日報到發監時機適當，事前並不知當天是張的生日。

(中國時報)