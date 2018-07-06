如此主委 註定民進黨蔬果之亂

2018年07月06日 04:10 中國時報 張理國

蔡政府任內創下無風無雨蔬果崩盤先例，而且全在農委會林聰賢大主委任內，巧合的是，在第一時間都看不到林聰賢蹤影，北農休市風暴如是，香蕉、鳳梨價格崩盤亦同。4日鳳梨農北上陳情，林聰賢卻到產地看火龍果避不見面，昨還反嗆農民抗議難道是嫌鳳梨價格太高？有主委如此，註定民進黨要敗在蔬果之亂。

林聰賢適不適任，早在上任農委會之初，各界就議論紛紛，林聰賢因任內核發宜蘭農舍近半數建照，被譏為只有農舍、沒有農業經驗；外界的批評，有農專背景的林聰賢可不以為意，重點是上任後要拿出政績、認真做事。

今年2月下旬發生北農休市菜價暴跌事件，同月27日農產品到貨量爆增，林聰賢28日依然前往馬來西亞出席2018年亞非農村發展組織第19屆大會；今年香蕉崩盤，也是由副主委陳吉仲上陣代打，連賴揆的「水煮青蕉」都比林聰賢有貢獻度；這次鳳梨價格暴跌，農委會一樣事後才有對策，農民北上向政府表達抗議，還被林聰賢質疑，「如果是真的農民」，他當然願意對話，換言之，莫非抗議的都是假農民。

最讓鳳梨農氣不過的，應該是鳳梨血本無歸，林聰賢竟嘲諷，不理解農民抗議什麼，「是抗議太高價了嗎？」農委會在事先無法作好預警，價格暴跌時未給農民交代，價格回穩才說風涼話。

試問，民進黨在野時不也跟農民站在一起，替農民發聲，難道有政治人物參與，就是假議題、假農民。民進黨身為執政黨，當然可以政策補助勸退抗議農民，但受害農民絕對有權表達不滿，執政者必需嚴肅看待。

(中國時報)