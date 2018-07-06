新聞透視－川豪賭 習接招 世界新變局

2018年07月06日 04:10 中國時報 孫昌國

陸美貿易戰今天正式開打！但在本質上卻是「實現中國夢」和「讓美國繼續偉大」的碰撞。最後的結果將重整世界政經秩序。

全球政經秩序 即將重整

貿易戰的啟動，對美國總統川普和大陸國家主席習近平的威望和政治權力都有嚴重的影響。對川普而言，發動對大陸的貿易戰，是實踐競選諾言和讓美國繼續偉大的戰略抉擇，更是決定期中選舉共和黨選舉成敗的關鍵。對習近平而言，目前正值大陸爭取達成第一個100年也即2021年全面建成小康社會的關鍵時刻，習近平原本希望盡全力營造維護戰略機遇期的環境，但由於圍繞川普的對中強硬派開啟貿易戰，他的許多宏偉規畫和戰略部署將被迫調整或延後實施。

川普在國情咨文表明，要讓美國繼續偉大，經濟安全就是國家安全。大陸的迅猛發展和中國製造2025的願景，對美國的經濟和國家安全造成了雙重威脅。在量化寬鬆停止和大幅度減稅的雙重壓力下，美國聯邦政府的資金缺口不斷擴大，上個月就高達3000億美元。華盛頓無法再繼續負擔每年高達6000億美元的貿易赤字。另外，隨著大陸經濟快速的崛起，東亞自然生成了互相協作的高科技產業鏈和逐漸形成的自貿區，市場規模決定了供應鏈的緊密結合，美國以往的高科技優勢面臨強大挑戰。

川普以美國優先和貿易戰為手段強力重整世界秩序，當然有試圖打斷中國復興之路的用意。大陸也非常明白經此一役，韜光養晦的時光將一去不復返。

陸美大象打架 台恐遭殃

貿易戰對陸美來說都是雙輸的局面。川普除了要面對跨國企業的反彈外，原本支持他登上總統寶座的農業州鐵桿支持者受害最深，這對想要連任的川普絕對是壞消息。對習近平而言，大陸的產業升級、經濟轉型和建立小康社會可能也將受到衝擊，如何安排高達數10萬甚至百萬的失業人口，將是燃眉之急。

對台灣而言，陸美貿易戰開打，雙方的緊張關係可能會向安全領域蔓延。貿易壁壘急劇升高，加上華盛頓可能更傾向打台灣牌制衡北京，台灣如果在經濟和政治上的調整不夠敏捷可能會立刻感受到大象打架，小草遭殃的後果。

(中國時報)