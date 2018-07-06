貿易攻防 陸海關搶先開火

大陸將對美國進口的農產品、汽車等340億美元商品加徵關稅，7月6日起生效。圖為上海超市銷售的美國橘子。 （路透）

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中國時報
、林勁傑／綜合報導

陸美貿易大戰提前開打？美國在陸公司表示，他們已感受到大陸的種種報復。包括產品批文被擱置、工作簽證受阻等。同時，大陸海關頻頻刁難美國進口產品，抽查密度提高，有來自美國的櫻桃因此腐爛，許多商品銷售進度落後。

《洛杉磯時報》4日指出，一家運送櫻桃到大陸東南沿海的美公司近日遇到問題：大陸海關命令貨物隔離一周，導致整船櫻桃爛掉，只得送回美國。一家美國寵物食品製造商則表示，出口大陸的商品在港口面臨愈來愈嚴格的檢查，以致商品延遲上架而影響銷售。一家向陸出口的美國汽車製造商也發現，過去一個月來陸方隨機入境檢驗的比率提高98％。

熟悉大陸市場的資深觀察者認為，這意味陸增加對美的貿易報復措施。美中貿易全國委員會（USCBC）中國區副會長彭捷寧表示，「太多類似現象足以說明他們彼此相關。關稅無法解決問題，但是會破壞美國的利益」。帕克進一步指出，許多美國跨國公司高層擔心大陸法制緊縮，環境會對他們愈來愈不利。北京和華府之間的齟齬，更可能點燃大陸消費者的反美情緒。

中國美國商會（AmCham China）上周在北京召開會議，討論貿易戰對美國在陸企業的影響。主席畢比事後說，許多高級主管擔心自己的公司會被作為報復對象，面臨更繁重的防火檢查，或者更嚴厲的環保規定。

美畜牧業者表示，兩國較勁將讓他們成為犧牲品。美養豬業者悲觀認為將承受大幅虧損，並可能被迫轉向海外投資。美大型豬肉生產家族企業馬斯霍夫食品公司董事長馬斯霍夫說，「我們已經暫停所有投資」。他表示，政府要求農民「當個愛國者，我們照辦了。但我不想淪為貿易戰的犧牲品。如果我們倒閉的話，我很難跟我的孩子還有1400名員工交代」。

(中國時報)

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