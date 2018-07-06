以戰止戰 大陸還有一手王牌

2018年07月06日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美持續在貿易戰中回敬對方等額的關稅壁壘。西方媒體評論指出，北京還沒有對華盛頓使出最厲害的武器，即大陸的官僚體系壁壘，例如延遲新產品申請安全許可的時程，導致喪失占據市場的先機，此舉將對美國在陸企業形成巨大障礙。另外，北京在匯率，市場准入，遊客甚至美國國債都握有巨大籌碼。

北京可採取何種措施來報復川普政府的增稅政策？BBC中文網指出，大陸可借鑒自己歷史悠久的官僚傳統，而最大的輸家可能是美國在大陸的跨國公司。除了美光被大陸法院判決在大陸禁售外，北京也遲遲未批准北國晶片製造商高通以440億美元併購荷蘭恩智浦（NXP Semiconductors)的計畫。另外在金融市場的准入方面，摩根大通、日本的野村控股和瑞士的瑞銀集團都想陸監管部門申請在中國設立合資企業，但只有摩根大通的申請並未通過。

另外，大陸還可能運用龐大的赴美遊客數量和民間的自發愛國心對美國貿易戰進行抵制。大陸駐美大使館日前在網站上發布旅行警告稱，「美國治安不靖，槍擊、搶劫、盜竊案件頻發」，直言美國旅遊環境不佳，頗有針對遊客和旅遊業祭出「限美令」的味道。大陸學者甚至指出，如果貿易戰嚴重升級，大陸還可能會考慮打出王牌，限制高科技產業都需要的稀土出口，更嚴重升級則是大幅度拋售手中握有的巨額美國國債。

(中國時報)