推特王川普 狂發文打輿論戰

2018年07月06日 04:10 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

被封為推特王的美國總統川普在陸美貿易戰一直強調和大陸國家主席習近平的私人情誼。但同時堅持遭受到不公平貿易，矢志要改變現狀。

川普在6月4日一早連發3則推文說：「我們的農民15年來慘淡度日，墨西哥、加拿大、中國及其它國家不公平地對待他們。我結束貿易談判時，情況會有所改變。對美國農民及其它企業的巨大壁壘，終將破除，不再有龐大的貿易逆差！」他並單獨寫出「中國大豆關稅為16％」暗示美國銷售到陸的產品被課以高關稅。

6月2日至3日，美國商務部長羅斯率團訪問北京，川普就在推特傳達美國不能輸的決心。6月2日他推特上寫道：「當你一年在貿易失去近8000億美元時，你不會輸掉貿易戰！」

5月14日，川普推文提及遭美商務部重罰的大陸電信設備大廠中興通訊，「中興通訊向美國的公司買進大量零組件，這點也反應在我們與大陸談判中的更大貿易協議，以及我和習主席的私交上」 。

5月16日，川普連發3則推文，強調美國沒就制裁中興通訊一事對大陸屈服。川普指責《華盛頓郵報》和美國有線電視新聞網（CNN）放送假新聞，「中興通訊除了涉及更大的貿易協議外，什麼事也沒發生，我國已經失去幾千億美元給中國。」「中方已經看到我方的要求。根本沒有屈服的事，媒體很想讓民眾這麼認為，相關會談根本還沒開始。」

(中國時報)