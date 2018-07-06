學者反思貿易戰：勿盲目自大

2018年07月06日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易戰延燒至今，大陸可從中吸取什麼教訓？吉林大學經濟學院、金融學院院長李曉表示，一是盲目自大的情緒；貿易戰中出現的中興事件，讓大陸意識到自己與美國之間的巨大技術差距。二是大陸依賴巨大市場的經濟增長模式已難以為繼，應進行制度和體制的改革創新。

李曉表示，改革開放40年來大陸經濟發展取得非凡成就，某些領域甚至走到了世界前列，產生了舉國的自豪感，同時也伴隨著一些自大情結。陸美貿易戰，尤其「中興事件」不啻為一劑強烈的清醒劑，讓大陸意識到自己與美國之間存在的巨大技術差距。

大陸在許多核心技術領域與國外的差距十分巨大，李曉舉例，馬航MH370失蹤事件後，很多人才知道飛機發動機製造商勞斯萊斯公司對自家發動機的運轉狀況，包括在什麼地方運轉、在哪個高度運轉、在什麼時間運轉，是完全可以掌握的。

李曉舉例，大陸常搞「光棍節」購物狂歡，無論是阿里巴巴還是京東等，都是利用大陸巨大市場經濟規模實現快速擴張，跟原發性的技術創新思維、原發性的技術進步及其產業化毫無關係，只不過是運用別人的技術思維、產業化的技術，利用大陸巨大市場迅速推廣而成。

李曉說，陸美貿易爭端使大陸更加清醒地意識到，迄今為止大陸的經濟增長模式已難以為繼，必須在經濟結構、經濟運行機制等方面進行更為深刻的改革。

(中國時報)