陸美貿易戰 對台衝擊在第2波

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中國時報
／台北報導

陸美貿易戰今起「開火」，中央銀行首度打破沉默信心喊話，強調首波報復清單中，台灣對陸多為供應當地內需、參與美國製造業比重不高，影響有限；不過第2波因「能報復的都拿來報復」，加上連鋼鋁、汽車及零組件都攪進去，對台衝擊恐怕不容小覷。

央行解釋，陸美貿易戰所以影響台灣，是因大陸為全球加工及製造重鎮，台灣對大陸的出口中，許多是供當地加工後再出口至美國，因此美國自大陸進口中，含有台灣創造的附加價值，這些會受影響。

鋼鋁及零組件全攪進去

美國對對大陸祭出首波關稅報復，分兩階段實施，第1階段有818項、340億美元。大陸將俟美國報復行動展開後，再祭出相關反制舉動，對美國大豆等農產品、汽車、水產品加徵25％關稅，規模與美方相當，都是340億美元。

央行經研處副處長蔡炯民表示，第1階段加徵關稅清單，最大類別為機械設備及電子資通訊（ICT）產品，不過台灣上述清單產品多供大陸內需，且手機、筆電等終端產品未列入該清單，影響有限。

經濟部次長王美花則認為，陸美貿易戰的後續連鎖效應是轉單，台灣可享有轉單效應，但有多大，還需要時間觀察。

經部指台可享轉單效應

相較於首波，央行比較擔心的是接下來還有「續集」，美國總統川普6月時責令美國貿易代表署，另提2000億美元關稅報復清單，並揚言若大陸敢反制，就再加2000億美元，意即第2波報復總額達4000億美元。

「如果弄成這樣，台灣很難不受影響」，蔡炯民說，大陸每年出口至美國產品規模約5200億美元，按川作法，等於「能課稅的都課稅了」，很難有什麼產品躲得過制裁。

(中國時報)

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