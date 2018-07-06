歐暫否決新著作權法 9月再闖關

2018年07月06日 04:10 中國時報 實習編譯黃怡瑋/綜合報導

歐洲議會推動新線上著作權法，禁混音及轉發新聞、圖片等，引發科技巨擘抗議，維基百科不滿，關閉義大利、西班牙、波蘭等3國的維基百科網站。5日歐洲議會表決，以318票反對278票贊成31票棄權否決法案。

新線上著作權法案5日表決未過，但歐洲議會議員預料9月將重拾相關法案，力爭年底前能完成立法。科技巨擘危機暫解。不過，據了解，新線上著作權法最具爭議是在防止在網路上任意轉發影片、圖像或新聞，也禁止音樂被「二度創作」成混音歌曲。

其中，最具爭議的第13條，規定社群網站需要過濾使用者上傳的每部影片，審核是否違反著作權法。但這對社群網站負責人來說根本是天方夜譚，不可能每個影片或圖片都一一人工審核。像Youtube的審查系統就經常漏洞百出。因此，此提案一出，便引發網站負責人聯合抵制。

義大利維基百科從本周二開始關閉，其在首頁表達抗議：「維基百科將變危機百科，恐會永久落幕。」維基百科的編輯表示，「此法要是通過，將可能無法在社群網站轉發任何文章，也很難在搜尋引擎上找到新聞。」歐洲其他國家的維基百科雖仍可使用，但網頁上方也出現呼籲民眾跟歐洲議會抗議的字條，以防網路自由受到侵害。

但對新聞業來說其實是一大福音。因為未來網路平台引用新聞，需支付著作權人相關版稅，藉以保障新聞創作者的著作權。雖然許多人痛批此法將會限制網路自由，但對新聞工作者跟音樂人來說，自己辛苦創作的原創作品終可獲得保障。

(中國時報)