股匯病懨懨 國安基金備戰

2018年07月06日 04:10 中國時報 黃琮淵 、 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

美中貿易開火前夕，亞股疲弱，陸股反彈無力再度翻黑，拖累台股跳水，收盤大跌110點，收在1萬611.81點，摜破前波低點1萬633點；匯市因觀望氣氛濃厚，交易量大幅萎縮，新台幣終場貶值3.9分，以30.54元作收。

金管會統計，受美國升息與貿易戰影響，近3個月匯出金額共計65.38億美元，折合近新台幣2000億元，這是繼2016年第4季淨匯出71.49億美元後，另一波淨匯出大量。

面對外資大逃殺，國安基金執行祕書蘇建榮表示，從台幣匯率走貶顯示外資流出，國安基金會密切關注。

新台幣方面，近期貶至近1年低點，央行解釋，是因美國經濟穩定增長，Fed持續升息，國際美元走升，加上6月15日公布對陸加徵關稅清單，截至7月3日，亞洲主要貨幣對美元多呈貶值。

與6月15日的匯率相較，全體亞幣貶值幅度約介於零至3.8％之間，新台幣對美元貶幅1.9％，大致居中，比新台幣貶得凶的有人民幣、印尼盾及泰銖，韓元則與台幣貶幅相同，至於避險需求為主的日圓也貶0.4％。

央行同時公布，6月底我國外匯存底為4571.23億美元，月減1.53億美元，主要是因歐元等貨幣貶值，抵銷外匯存底投資運用收益。至於外資持國內股債及新台幣存款，依市值折計後為3779億美元，約當外匯存底83％。

(中國時報)